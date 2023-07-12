Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bantah Berikan Rumah kepada Putri Ariani, Rudy Salim: Itu untuk Latihan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:35 WIB
Bantah Berikan Rumah kepada Putri Ariani, Rudy Salim: Itu untuk Latihan
Rudy Salim bantah berikan rumah untuk Putri Ariani (Foto: IG Rudy Salim)
A
A
A

JAKARTA – Rudy Salim menjelaskan mengenai rumah mewah yang kabarnya diberikan kepada penyanyi multitalenta, Putri Ariani. Pemilik showroom mobil mewah tersebut menegaskan, rumah itu hanya dipinjamkan untuk latihan.

Seperti diketahui, Rudy memberikan sebuah rumah mewah miliknya kepada Putri Ariani yang berhasil meraih Golden Buzzer pada ajang America’s Got Talent 2023. Padahal, rumah tersebut disediakan olehnya untuk Putri berlatih menjelang konser 5 Wanita Hebat.

“Putri itu tidak pernah minta rumah, dan rumah itu bukan pemberian. Saya memfasilitasi Putri supaya bisa fokus latihan menjelang konser 5 Wanita Hebat, pada 14 Juli 2023,” kata Rudy saat ditemui di Pluit, Jakarta Utara.

Bantah Berikan Rumah kepada Putri Ariani, Rudy Salim: Itu untuk Latihan

Rudy menjelaskan rumah mewah tersebut tidak digunakan olehnya dan dimanfaatkan untuk persiapan Putri Ariani. Pasalnya, di rumah itu Putri akan berlatih dengan lebih nyaman dan lebih fokus karena seperti berada di rumah sendiri.

“Kalau di hotel latihannya susah, akses mau ada tamu juga susah. Kalau di rumah kan mau pelatih atau penyanyi lain datang atau main piano buat latihan bisa. Kalau di hotel enggak bisa masukin piano,” ujarnya.

Selain untuk persiapan menjelang konser 5 Wanita Hebat, rumah tersebut juga dijadikan tempat latihan Putri Ariani menghadapi tahap berikutnya di America’s Got Talent. Tapi, Rudy memastikan bahwa Putri Ariani tidak pernah meminta apa pun, ini murni darinya yang ingin membantu talenta muda Indonesia.

“Putri juga enggak pernah minta, dia punya jiwa pejuang. Dikasih juga nggak mau, dia maunya beli sendiri, pasti dia omongnya begitu. Itulah wanita Indonesia sejati, saya harus banyak belajar dari Putri, kita harus belajar banyak dari Putri,” tuturnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement