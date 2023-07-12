Bantah Berikan Rumah kepada Putri Ariani, Rudy Salim: Itu untuk Latihan

JAKARTA – Rudy Salim menjelaskan mengenai rumah mewah yang kabarnya diberikan kepada penyanyi multitalenta, Putri Ariani. Pemilik showroom mobil mewah tersebut menegaskan, rumah itu hanya dipinjamkan untuk latihan.

Seperti diketahui, Rudy memberikan sebuah rumah mewah miliknya kepada Putri Ariani yang berhasil meraih Golden Buzzer pada ajang America’s Got Talent 2023. Padahal, rumah tersebut disediakan olehnya untuk Putri berlatih menjelang konser 5 Wanita Hebat.

“Putri itu tidak pernah minta rumah, dan rumah itu bukan pemberian. Saya memfasilitasi Putri supaya bisa fokus latihan menjelang konser 5 Wanita Hebat, pada 14 Juli 2023,” kata Rudy saat ditemui di Pluit, Jakarta Utara.

Rudy menjelaskan rumah mewah tersebut tidak digunakan olehnya dan dimanfaatkan untuk persiapan Putri Ariani. Pasalnya, di rumah itu Putri akan berlatih dengan lebih nyaman dan lebih fokus karena seperti berada di rumah sendiri.

“Kalau di hotel latihannya susah, akses mau ada tamu juga susah. Kalau di rumah kan mau pelatih atau penyanyi lain datang atau main piano buat latihan bisa. Kalau di hotel enggak bisa masukin piano,” ujarnya.

Selain untuk persiapan menjelang konser 5 Wanita Hebat, rumah tersebut juga dijadikan tempat latihan Putri Ariani menghadapi tahap berikutnya di America’s Got Talent. Tapi, Rudy memastikan bahwa Putri Ariani tidak pernah meminta apa pun, ini murni darinya yang ingin membantu talenta muda Indonesia.

“Putri juga enggak pernah minta, dia punya jiwa pejuang. Dikasih juga nggak mau, dia maunya beli sendiri, pasti dia omongnya begitu. Itulah wanita Indonesia sejati, saya harus banyak belajar dari Putri, kita harus belajar banyak dari Putri,” tuturnya.

