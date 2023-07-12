Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aura Kasih Akui Sedih Sandang Status Janda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:22 WIB
Aura Kasih Akui Sedih Sandang Status Janda
Aura Kasih sedih sandang status janda (Foto: IG Aura Kasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih kini tengah menjalani kehidupan sebagai seorang single parent. Ia telah resmi bercerai dengan Eryck Amaral secara verstek pada 28 April 2021.

Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai satu orang anak. Aura Kasih mengaku kurang menikmati dengan statusnya sebagai janda tersebut, bahkan ia kerap merasa sedih.

"Nggak menikmati sedih (jadi janda)" kata Aura Kasih di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Aura Kasih sedih sandang status janda

Sebab, terkadang Aura Kasih menginginkan ada sosok teman untuk meluapkan keluhan kesahnya setelah menjalani kegiatannya.

"Kan kita pengen abis kerja, habis apa ada orang yang kita bisa sharing," jelas Aura Kasih.

Anehnya, meski kurang nyaman dengan status janda Aura kasih belum mau memulai hubungan yang baru dengan status pacaran.

"Tapi balik lagi, aku nggak mau pacaran yang gimana banget, jadi jangan menggugah nafsu aja," terang Aura Kasih.

 BACA JUGA:

