Mantan Istri Rizal Djibran Klaim Punya Bukti Dugaan KDRT dan Kekerasan Seksual

JAKARTA - Mantan istri Rizal Djibran, Maesarah Nurzaka alias Sarah, menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Maret 2023 lalu. Pada Senin, 10 Juli 2023 kemarin, Sarah diketahui telah hadir di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus yang dilaporkan oleh sang mantan suami.

Kepada awak media, Tris Haryanto yang merupakan kuasa hukum Sarah mengatakan bahwa kliennya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih satu jam. Bahkan, ia juga dicecar dengan 15 pertanyaan.

"Sarah mengklarifikasi atas laporan baliknya Rizal, atas laporan pidana tindak pencemaran nama baik dan atau fitnah," ucap Tris saat ditemui usai pemeriksaan.

Sementara itu, Sarah diketahui telah lebih dulu melaporkan Rizal Djibran terkait dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Insiden itu diduga dialami Sarah saat mereka masih membina rumah tangga bersama.

Tris sendiri menilai bahwa laporan Rizal Djibran pada kliennya diduga dibuat karena sang aktor merasa keberatan atas tudingan tersebut.

"Intinya ada keberatan dari statement Sarah, (di) pemberitaan bahwa seolah yang menjadi laporan Sarah sendiri tidak benar," ujar Tris.

Sarah sendiri diketahui telah menyerahkan persoalannya dengan Rizal Djibran ke pihak kepolisian. Dia bahkan optimis bahwa polisi bisa bekerja dengan profesional dalam membela kebenaran.

"Haknya si Rizal membuat laporan polisi, mau satu, dua, atau tiga, atau 10 itu haknya dia. Tapi, tetap kan nanti adanya penyelidikan. Nanti tugas penyidik melakukan penyelidikan apakah ada kasus atau tidak," papar Tris.