HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kontrak Segera Berakhir, Lisa BLACKPINK Bakal Tinggalkan YG Entertainment?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:20 WIB
Kontrak Segera Berakhir, Lisa BLACKPINK Bakal Tinggalkan YG Entertainment?
Lisa BLACKPINK bakal tinggalkan YG Entertainment usai kontrak berakhir akhir Agustus 2023? (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)
A
A
A

SEOUL - Lisa BLACKPINK berpotensi meninggalkan YG Entertainment setelah kontrak kerjanya selesai pada akhir Agustus 2023. Hingga kini, belum ada keputusan final terkait kelanjutan nasib Lisa di agensi tersebut.

Seorang sumber anonim asal China mengaku, mengetahui informasi tersebut saat mendekati YG Entertainment untuk mengundang Lisa BLACKPINK tampil dalam program mereka. Namun agensi bentukan Yang Hyun Suk itu memberi jawaban mengejutkan. 

"YG Entertainment bilang, akan sulit bagi mereka untuk menyusun jadwal kerja Lisa mengingat kontrak kerjanya akan berakhir pada Agustus ini," ujar sumber tersebut kepada Munhwa Ilbo seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (12/7/2023). 

Lisa BLACKPINK. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

Terkait pemberitaan tersebut, YG Entertainment enggan menjawab kelanjutan kontrak Lisa BLACKPINK. Namun agensi itu tak menyanggah ada pihak dari China yang menghubungi untuk mengundang idol berdarah Thailand tersebut dalam acara mereka.

1 2
