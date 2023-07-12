Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desta dan Natasha Rizky Kompak Rayakan Ulang Tahun Anak Kedua Pasca-Bercerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:15 WIB
Keluarga Desta dan Natasha Rizky (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pasangan Desta dan Natasha Rizky telah resmi bercerai. Bahkan Desta pun sudah membacakan ikrar talak cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 10 Juli 2023 lalu dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Meski sudah resmi berpisah, baik Desta maupun Caca tetap memegang teguh pendirian untuk mengasuh ketiga anak mereka bersama-sama. Bahkan baru-baru ini, mereka terlihat kompak saat hadir di acara ulang tahun anak keduanya, Miskha.

Hal tersebut bisa dilihat langsung melalui akun Instagram pribadi mereka. Dalam unggahannya, Miskha yang berulang tahun ke-7 tampak berdiri di depan kue dan diapit oleh kedua orang tuanya.

"Happy birthday Miskha Arrawfa Najma," tulis Desta di akun Instagram pribadinya, pada Rabu (12/7/2023). 

Desta, Miskha dan Natasha Rizky

Presenter sekaligus aktor itu berharap jika anak perempuannya itu tumbuh menjadi wanita yang kuat. 

"Keep strroooong alwaaaaaysss," tutup Desta.

Unggahan itu langsung dibanjiri dengan ucapan dan doa untuk anak kedua Desta dan Caca. Bahkan, tak sedikit yang terharu melihat kebersamaan Desta dan Caca,

Tak heran jika banyak netizen yang mendoakan keduanya untuk rujuk.

