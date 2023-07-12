Putri Ariani Hibahkan Sebagian Penghasilan Bisnis dan Menyanyi untuk Yayasan

JAKARTA – Penyanyi Putri Ariani merambah ke dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan digital 'Everything Putri Ariani', bersama Rudi Salim. Perusahaan ini bergerak di media sosial dan akan berkembang ke bidang lainnya.

Rencananya, Putri akan menghibahkan sebagian penghasilannya dari bisnis tersebut ke yayasan. Ini dilakukan karena ia ingin berguna dan bermanfaat bagi orang banyak.

BACA JUGA: Putri Ariani Ajak Ganjar Pranowo Duet Saat Tampil di Konser Musik Langit Benderang

Putri ternyata sudah membangun yayasan yangbergerak di bidang kemanusiaan dan kesehatan, yakni Ta’Ilo Pituah Lowombu Putri Ariani.

"Pendapatan Putri Ariani sebagian akan masuk ke yayasan tersebut, untuk pekerjaan kemanusiaan, kesehatan, dan untuk orang-orang yang tidak mampu. Sebagian itu akan masuk ke yayasan tersebut," ujar Putri, saat peluncuran logo baru Everything Putri Ariani, di Pluit, Jakarta Utara, belum lama ini.

Peraih Golden Buzzer di audisi America’s Got Talent (AGT) itu memiliki alasan tersendiri dalam membangun yayasan tersebut. Ini merupakan bentuk ucapan rasa syukurnya karena telah mendapatkan rezeki yang berlimpah.