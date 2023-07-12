Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menyesal Berselingkuh, Rendy Kjaernett: Aku Hilang Arah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:39 WIB
Menyesal Berselingkuh, Rendy Kjaernett: Aku Hilang Arah
Rendy Kjaernett mengaku menyesal berselingkuh dari Lady Nayoan. (Foto: Instagram/@rendykjaernett1)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Rendy Kjaernett menyesal telah berselingkuh dari Lady Nayoan. Dia mengaku, kehadiran perempuan lain sempat membuatnya lupa dengan keberadaan sang istri. 

“Aku hilang arah. Aku lupa siapa orang yang selalu menemani hari-hari buruk dan baikku. Orang yang selalu ada di setiap aku senang dan puyeng,” ujar sang aktor dikutip dari channel YouTube Seleb Oncam News, pada Rabu (12/7/2023). 

Rendy Kjaernett sempat merasa malu, sungkan, hingga menyembunyikan diri saat perselingkuhannya dibongkar sang istri. Namun dia merasa harus mampu menyelesaikan masalah yang sudah diperbuatnya. 

“Banyak orang berbuat salah lebih besar dari aku. Tanpa mengecilkan kesalahanku, setidaknya aku tahu salah dan berusaha memperbaiki semuanya,” katanya menambahkan. 

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett. (Foto: Instagram/@rendykjaernett1)

Akibat perselingkuhan tersebut, Rendy mengaku, hubungannya dengan sang istri masih sangat dingin. Meski tak lagi emosi, namun komunikasi dengan Lady Nayoan hanya sebatas ketiga anak mereka. 

Halaman:
1 2
