HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo Bakal Diputus Hari Ini

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:40 WIB
Sidang Perceraian Shandy Aulia dan David Herbowo Bakal Diputus Hari Ini
Shandy Aulia (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis Shandy Aulia akan menghadapi putusan sidang perceraiannya dengan David Herbowo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (12/7/2023) hari ini. Hal itu disampaikan oleh pengacara Shandy Aulia, Sandy Arifin.

Dalam keterangannya melalui pesan singkat, Sandy Arifin mengatakan bahwa sidang perceraian akan dimulai siang ini.

"Iya siap (hari ini sidang putusan),” kata Sandy Arifin melalui pesan singkat diterima awak media, Rabu (12/7/2023).

Sebelumnya pada pekan lalu, Sandy mengatakan bahwa kliennya akan hadir dalam sidang putusan. Namun, hingga kini ibu satu anak tersebut belum memberikan konfirmasi kehadirannya.

Shandy Aulia dan David Herbowo

"Informasi yang didapat kalau enggak salah mbak Shandy mau hadir di sidang selanjutnya, tapi belum konfirmasi ulang. Tapi katanya tadi dia mau datang,” jelas Sandy. 

Sementara itu, meski perceraiannya akan diputus hari ini, baik Shandy Aulia maupun David Herbowo hingga kini masih menjalin komunikasi yang cukup baik, terutama soal anak. Bahkan, keduanya juga sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama dan tak ada gugatan terkait harta gana-gini.

"Sejauh ini mereka enggak ada bahas harta gana-gini, hak asuh diasuh bersama. Mengenai waktunya mereka yang tahu kapan pada saat di ayahnya kapan saat di Shandy,” jelas Sandy.

