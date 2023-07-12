Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Mengaku Tak Pernah Ditiduri, Saipul Jamil: Dulu Hamil 2 Kali Anak Siapa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:18 WIB
Dewi Perssik Mengaku Tak Pernah Ditiduri, Saipul Jamil: Dulu Hamil 2 Kali Anak Siapa?
Saipul Jamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik tampaknya tak terima lantaran mantan suami pertamanya, Saipul Jamil atau King Saipul Jamil, memberikan nasihat padanya terkait perseteruan dengan Ketua RT. Melalui live Instagramnya, pelantun Mimpi Manis ini bahkan memberikan tanggapan menohok hingga meminta Saipul Jamil mengurus dirinya sendiri, yang kini tak dipercayai orang sebagai pria normal.

"Saipul ini memberikan saran boleh, tapi sarannya buat diri sendiri aja daripada ngurusin aku. Sekarang urusin orang-orang biar percaya lagi kamu itu laki-laki normal," ujar Dewi, dikutip dari akun @terangmedia.

"Jadi jangan urusin aku, oke? Itu akan lebih baik," lanjutnya.

Tak terima dengan hal itu, Saipul Jamil pun kembali memberi peringatan pada wanita yang akrab disapa Depe itu untuk tidak melontarkan pernyataan aneh. Termasuk untuk berkata jujur, mengingat Depe pernah mengaku tak pernah disentuh oleh Saipul Jamil.

Saipul Jamil

"Gue sempet ngomong juga sama Dewi, 'Mi, mami nggak usah bikin statement yang aneh-aneh apalagi statement yang ngarang-ngarang', kayak papi nggak pernah nidurin mami," ungkap Saipul Jamil dalam video di akun Instagram @lambehofficial.

"Loh, berarti dulu, mami hamil dua kali anaknya siapa? Hayo kalau ditanya begitu? Stres kan jawabnya kan? Makanya jangan ngadi-ngadi," timpalnya.

Potongan video pernyataan Saipul Jamil itu sontak membuat netizen ramai. Namun, netizen justru tampak senang dengan perseteruan yang terjadi antara Depe vs Saipul Jamil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
