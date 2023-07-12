Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dalami Lukisan Abstrak, Romie Johanes Terinspirasi dari Seniman Asal Jepang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:09 WIB
Dalami Lukisan Abstrak, Romie Johanes Terinspirasi dari Seniman Asal Jepang
Romie Johanes (Foto: Instagram)
JAKARTA - Ada banyak seniman lukis hebat yang berasal dari Indonesia. Salah satunya ialah Romie Johanes yang merupakan pelukis kontemporer yang sempat menempuh pendidikan seni di Vancouver, Kanada.

Romie sendiri diketahui mampu mendapat gelar diploma usai menekuni lukisan Fine Art. Bahkan ia sempat memiliki rencana untuk mendalami desain digital.

Akan tetapi, Romie kini justru lebih tertarik untuk mendalami seni lukis abstrak.

Menariknya, gaya lukis abstrak yang dilakukan oleh Romie terinspirasi dari seniman Jepang. Pasalnya, usai mendapatkan gelar akademik dari Vancouver, ia sempat pergi ke Jepang dan beberapa negara di Asia lainnya.

Romie Johanes

Kagum dengan ketelitian, kualitas, dan ketekunan seniman Jepang, membuat Romie kini memilih untuk mendalami seni lukis seniman Jepang. Ia bahkan sampai rela terbang ke Jepang untuk belajar langsung dengan para seniman disana.

Sesampainya di Jepang, Romie pun belajar untuk menggunakan teknik Suminagashi (teknik melukis kuno dengan media diatas air) serta Shodo (teknik melukis kaligrafi Jepang) bersama para seniman disana. Coretan dari kuas adalah hal yang ingin ditampilkan oleh Romie kepada penikmat lukisannya.

Ia berharap agar garis atau goresan yang dihadirkannya di atas kanvas, mampu dirasakan oleh para penikmatnya.

Sementara itu, Romie sendiri mengaku memiliki ciri khas dari lukisannya. Salah satunya ialah teknik penuangan dan pewarnaan yang tanpa melakukan perencanaan sebelumnya. Sehingga karyanya bukan hanya dinikmati saat dipajang, tetapi juga saat proses pembuatannya.

