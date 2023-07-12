Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mona Ratuliu Pajang Foto Berhijab, Netizen dan Rekan Artis Ramai Beri Pujian

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:30 WIB
Mona Ratuliu Pajang Foto Berhijab, Netizen dan Rekan Artis Ramai Beri Pujian
Mona Ratuliu (Foto: Instagram)
JAKARTA - Artis Mona Ratuliu muncul dengan penampilan baru. Jika biasanya ia tampil tanpa mengenakan hijab, berbeda halnya saat ia hadir di acara kajian bersama Umi Pipik beberapa waktu lalu.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Indra Brasco ini tampak cantik mengenakan hijab berwarna hitam. Ia bahkan sempat memamerkan senyum manisnya ke arah kamera hingga membuat siapapun yang melihatnya pangling dan memberikan pujian pada penampilan barunya.

"Gimana? Udah pantes?," tanya Mona Ratuliu pada kolom keterangan foto.

Sontak para rekan artis dan juga netizen langsung memberikan doa-doa terbaik untuknya. Meski hingga kini ia masih belum memutuskan untuk memantapkan hati mengenakan hijab.

"Mashaa Allah Tabarakallah. Semoga hidayah Allah menjadi Taufik yang senantiasa di jemput dengan cinta," ujar Meisya Siregar

"MasyaAllah cantiiii," kata @Fenita Arie.

Mona Ratuliu

"Cantikkk sekali bunda," tulis Astrid Tiar.

"Masya Allah cantikknyaa, semoga dimantapkan," sambung @nad**.

"Masya Allah pangling adem banget," papar @ad***.

