Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Dewi Sebut Luna Maya akan Gelar Acara Akbar Tahun Ini, Pernikahan?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:10 WIB
Ayu Dewi Sebut Luna Maya akan Gelar Acara Akbar Tahun Ini, Pernikahan?
Luna Maya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Ayu Dewi membuat heboh dengan menyebut bahwa Luna Maya akan menggelar sebuah acara akbar. Godaan ibu tiga anak tersebut diketahui terjadi ketika ia melakukan siaran langsung di akun sosial medianya.

Dalam video yang diunggah ulang oleh salah satu akun TikTok, istri Regi Datau ini tampak menyapa sahabatnya sekaligus menanyakan bagaimana hubungan antara Luna dengan Maxime Bouttier. Kocaknya, Regi Datau yang duduk disampingnya justru berakting dan pura-pura tak tahu serta tidak kenal dengan sosok Maxime Bouttier.

"Gimana nih Mbak Luna nih, sama babang masih happy? Cielah," ucap Ayu Dewi usai menyadari bahwa Luna Maya menyaksikan livenya.

"Babang siapa sih?," celetuk Regi.

"Ada lah, babang gitu deh. Babang yang ngasih kembang waktu main tenis," jawab Ayu.

"Babang siapa sih? Kok aku nggak tahu sih? Kok dia nggak ngomong-ngomong sih," kata Regi kembali bertanya.

Luna Maya dan Ayu Dewi

"Babang yang waktu itu kita pernah dinner bareng loh. Bagus ternyata kamu aktingnya ya," ucap Ayu kemudian.

Dalam kesempatan itu, bintang film Trinity Traveler tampak membeberkan bahwa tahun ini Luna akan menggelar sebuah acara akbar. Ia bahkan sempat meminta agar suaminya datang ke acara tersebut.

"Ntar dia mau ada acara tuh kamu harus datang," beber Ayu.

"Acara apa?," tanya Regi.

"Ada lah acara akbar," jawab Ayu.

Lucunya, Regi menyebut jika dirinya tak akan absen untuk hadir di acara yang akan digelar oleh Luna Maya. Meskipun tak diundang, ia mengaku akan tetap datang.

Sementara itu, wanita 38 tahun ini pun mengaku gatal ingin segera membocorkan kabar tersebut. Namun, ia mengaku takut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement