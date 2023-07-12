Ayu Dewi Sebut Luna Maya akan Gelar Acara Akbar Tahun Ini, Pernikahan?

JAKARTA - Presenter Ayu Dewi membuat heboh dengan menyebut bahwa Luna Maya akan menggelar sebuah acara akbar. Godaan ibu tiga anak tersebut diketahui terjadi ketika ia melakukan siaran langsung di akun sosial medianya.

Dalam video yang diunggah ulang oleh salah satu akun TikTok, istri Regi Datau ini tampak menyapa sahabatnya sekaligus menanyakan bagaimana hubungan antara Luna dengan Maxime Bouttier. Kocaknya, Regi Datau yang duduk disampingnya justru berakting dan pura-pura tak tahu serta tidak kenal dengan sosok Maxime Bouttier.

"Gimana nih Mbak Luna nih, sama babang masih happy? Cielah," ucap Ayu Dewi usai menyadari bahwa Luna Maya menyaksikan livenya.

"Babang siapa sih?," celetuk Regi.

"Ada lah, babang gitu deh. Babang yang ngasih kembang waktu main tenis," jawab Ayu.

"Babang siapa sih? Kok aku nggak tahu sih? Kok dia nggak ngomong-ngomong sih," kata Regi kembali bertanya.

"Babang yang waktu itu kita pernah dinner bareng loh. Bagus ternyata kamu aktingnya ya," ucap Ayu kemudian.

Dalam kesempatan itu, bintang film Trinity Traveler tampak membeberkan bahwa tahun ini Luna akan menggelar sebuah acara akbar. Ia bahkan sempat meminta agar suaminya datang ke acara tersebut.

"Ntar dia mau ada acara tuh kamu harus datang," beber Ayu.

"Acara apa?," tanya Regi.

"Ada lah acara akbar," jawab Ayu.

Lucunya, Regi menyebut jika dirinya tak akan absen untuk hadir di acara yang akan digelar oleh Luna Maya. Meskipun tak diundang, ia mengaku akan tetap datang.

Sementara itu, wanita 38 tahun ini pun mengaku gatal ingin segera membocorkan kabar tersebut. Namun, ia mengaku takut.