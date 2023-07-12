Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tina Toon Gelar Sangjit Akhir Juni 2023, Bakal Menikah Bulan Ini?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |10:00 WIB
Tina Toon dan Daniel (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan penyanyi cilik, Tina Toon. Melalui akun Instagram pribadinya, artis sekaligus politisi 29 tahun itu tampak membagikan potret ketika dirinya menggelar acara sangjit atau lamaran sekaligus pertunangan pada 21 Juni 2023 lalu.

Dalam foto tersebut, Tina dan calon suami yang bernama Daniel, terlihat sama-sama mengenakan kostum tradisional Cina berwarna merah. Tina bahkan terlihat mengenakan mahkota yang dihiasi dengan bunga berwarna merah, lengkap dengan anting berwarna sama.

Terlihat, calon suami Tina mengenakan cheongsam, sedangkan pelantun bolo Bolo itu tampil dengan menggunakan Qipao. Keduanya tampil serasi dengan dekorasi acara yang didominasi dengan warna merah.

Acara tersebut tampaknya digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat dari kedua belah pihak saja.

Tina Toon

"Sangjit," tulis Tina Toon pada keterangan foto.

Sementara itu, sejumlah kotak seserahan pun terlihat diberikan oleh pihak Daniel pada Tina. Di dalam kotak tersebut berisi buah-buahan, handuk, dua botol sirup berwarna merah, hingga perhiasan.

Potret momen lamaran antara Tina dengan Daniel sontak membuat rekan artis dan netizen ramai mengucapkan selamat. Mereka bahkan ramai mendoakan kelancaran acara hingga hari H pernikahan mereka.

"Selamat syg.. lancar sampai hari H yaaa," kata Okie Agustina.

"Congrats tinaaa," sahut Tasya Kamila.

