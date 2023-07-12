Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Larissa Chou Singgung Pemikiran Lepas Identitas Muslimah: Akan Seperti Apa Ya?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:22 WIB
Larissa Chou Singgung Pemikiran Lepas Identitas Muslimah: Akan Seperti Apa Ya?
Larissa Chou. (Foto: Instagram/@larissachou)
JAKARTA - Curhatan Larissa Chou di unggahan akun Threads-nya menjadi sorotan. Mantan istri Alvin Faiz ini mendadak menyinggung tentang pemikiran melepas identitas muslimahnya.

"Suka bertanya ke diri sendiri, kalau aku enggak kuat dan melepas identitas sebagai muslimah, Larissa akan seperti apa ya? " tulis Larissa, dikutip pada Rabu (12/7/2023).

Unggahan Larissa itu menuai beragam komentar netizen. Banyak yang membagikan nasihat bijak untuk menguatkan ibu satu anak itu untuk selalu istiqomah berhijab meski beban hidup terasa berat.

"Semangat Ci, kuat-kuat. Kami semua selalu support dan mendoakan sesama saudari dimanapun agar tetap kuat dan istiqomah di jalanNya," komentar netizen.

