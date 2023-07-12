Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Setia Temani Nathalie, Happy Asmara Siap Rilis Single untuk Haters

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:47 WIB
Umi Pipik Setia Temani Nathalie, Happy Asmara Siap Rilis Single untuk Haters
Nathalie Holscher. (Foto: Instagram/@nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip kali ini datang dari Umi Pipik yang menanggapi tentang keputusan Nathalie Holscher membuka hijab. Sebagai kerabat dekat, istri mendiang Ustaz Jefri itu mengaku akan setia menemaninya.

"Gak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan apapun yang sedang dia kerjakan," kata Umi Pipik.

"Saya sebagai saudara hanya akan menemani prosesnya dia, saya akan ada dalam doa, tapi saya tidak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah itu Allah," sambungnya.

Meski berat, Umi Pipik berusaha memahami keputusan Nathalie itu. Apalagi, mantan istri Sule itu adalah mualaf yang masih berproses mempelajari Islam.

Beralih ke hot gosip selanjutnya, ada Happy Asmara yang siap merilis single baru. Spesialnya, lagunya ini dipersembahkan untuk para haters.

Halaman:
1 2
