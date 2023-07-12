Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Segini Pengeluaran Livy Renata Sehari di Jepang

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |03:30 WIB
Segini Pengeluaran Livy Renata Sehari di Jepang
Livy Renata. (Foto: Instagram/@livyrenata)
A
A
A

JAKARTA - Livy Renata membagikan kegiatannya seharian saat di Jepang. Dari mulai ia bangun dan bersiap pergi keluar untuk membeli kebutuhannya.

"Aku baru saja menggosok gigi, sebentar lagi mau make up terus cabut, karena aku mau membeli makanan terus mau beli foundation," ujar Livy, dikutip dari YouuTube-nya, Rabu (12/7/2023).

Setelah bersiap, bintang film Love in Game itu keluar dari penginapannya dan merekam toko-toko kecil dengan kameranya. Salah satu destinasi yang dikunjungi adalah Wings Takanawa di Tokyo, Jepang.

Terlihat banyak orang memadati area tersebut. Livy langsung mencari foundation yang ia butuhkan di salah satu toko.

Karena lapar, Ia lantas menuju area bawah ke food lounge. Ia memilih sebuah restoran untuk makan sukiyaki.

"Aku order sukiyaki. Agak sedih sih makan sukiyaki sendiri, tapi ya udah lah, by the way ini semua 5500 Yen atau Rp 572 ribu ya guys," ujar Livy.

