HOME CELEBRITY MOVIE

Ternyata, T.O.P Tak Tahu Lolos Casting Squid Game 2

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |08:30 WIB
Ternyata, T.O.P Tak Tahu Lolos Casting <i>Squid Game 2</i>
T.O.P tak tahu lolos casting Squid Game 2. (Foto: Cine21)
SEOUL - T.O.P menghadiri sesi pembacaan skenario perdana Squid Game 2, pada 23 Juni silam. Star News melaporkan, kala itu sang aktor hadir dalam acara tersebut tanpa mengetahui akan bermain dalam series tersebut. 

Sesi pembacaan skenario perdana merupakan momen di mana seluruh tim produksi berkumpul dan membaca skenario untuk pertama kali. Untuk bisa hadir di sesi ini, para aktor harus mendapat konfirmasi dari sutradara dan produser terlebih dahulu. 

Namun untuk kasus T.O.P, perlakuannya sedikit berbeda. Dia tidak menerima konfirmasi apapun sebelumnya dan baru mengetahui keterlibatannya di hari H pembacaan skenario. 

T.O.P tak tahu lolos casting Squid Game Season 2. (Foto: Netflix)

Sementara Netflix baru mengumumkan daftar pemain lengkap Squid Game 2, termasuk T.O.P, pada 29 Juni silam. Tak lama, publik Korea Selatan langsung menyuarakan penolakan mereka terhadap rapper BIGBANG tersebut. 

Telusuri berita celebrity lainnya
