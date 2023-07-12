Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Woo Do Hwan Gabung Drama Baru Penulis Skenario It's Okay To Not Be Okay

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |04:30 WIB
Woo Do Hwan Gabung Drama Baru Penulis Skenario <i>It's Okay To Not Be Okay</i>
Woo Do Hwan gabung drama baru penulis skenario It's Okay to Not Be Okay. (Foto: VOGUE)
SEOUL - Woo Do Hwan mengamankan proyek akting terbarunya. Dia akan beradu akting dengan Oh Jung Se, Lee Yoo Mi, dan Kim Hae Sook dalam drama baru Netflix, Mr. Plankton

Disutradarai Hong Jong Chan, serial terbaru Netflix bergenre komedi romantis ini merupakan karya terbaru penulis skenario Jo Yong yang populer lewat drama It’s Okay to Not Be Okay. Kisahnya tentang Hae Jo (Woo Do Hwan) yang lahir karena kesalahan. 

Hae Jo tumbuh dewasa tanpa mengenal sosok sang ayah. Alasan inilah yang membuat dia merasa tak layak memiliki keluarga atau berada dalam sebuah komunitas. Selama itu pula tak ada orang yang memintanya untuk hidup menetap. 

Hingga suatu hari, Hae Jo mendapat kabar yang mengubah hidupnya. Di lain pihak, ada Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi), perempuan yang berambisi untuk menikah. Dia jatuh cinta dan akan menikah dengan Eoh Heung (Oh Jung Se).

 Woo Do Hwan dan Lee Yoo Mi. (Foto: DAZED/The Star)

Untuk bisa menikah dengan Jae Mi, Eoh Heung yang berasal dari keluarga konglomerat bahkan harus menentang orangtuanya sendiri. Dia menjadikan berita kehamilan Jae Mi sebagai alasan untuk menikahi perempuan tersebut.

