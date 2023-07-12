Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Kejar Mimpi Gaspol! Dianggap Tak Sesuai dengan Ekspektasi Penonton, Kenapa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:43 WIB
Film <i>Kejar Mimpi Gaspol!</i> Dianggap Tak Sesuai dengan Ekspektasi Penonton, Kenapa?
Kejar Mimpi Gaspol! (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Kejar Mimpi Gaspol! diketahui telah dirilis di bioskop Tanah Air sejak 6 Juli 2023 kemarin. Akan tetapi, film ini justru disebut tak sesuai dengan ekspektasi para penonton.

Jika dilihat dari deretan pemain seperti Asri Welas, Tora Sudiro, Nopek Novian, Arief Didu, hingga Erick Estrada, penonton tentunya berpikiran jika film ini memiliki genre komedi. Apalagi, Arie Kriting dan Abdur Arsyad didapuk sebagai penulis skenario untuk film arahan sutradara Hasto Broto ini.

Sayangnya, ekspektasi penonton tak sesuai dengan isi film. Pasalnya, film Kejar Mimpi Gaspol! merupakan sebuah film bergenre drama yang lebih banyak mengeksplorasi sisi emosional yang mendalam hingga membuat penonton menangis.

Meski ada penggunaan roasting dan dark jokes dalam film ini, nyatanya Kejar Mimpi Gaspol! tetap bukanlah film komedi. Sebab, ada banyak nilai-nilai yang terkandung dalam film ini, salah satunya untuk tidak takut memiliki mimpi besar dan menghadapi tantangan dengan penuh semangat.

Kejar Mimpi Gaspol!

Alur ceritanya yang menyentuh dan menginspirasi menjadi salah satu daya tarik dari film tersebut. Bahkan, film ini juga hadir dengan momen-momen emosional dan penuh keseimbangan antara kesedihan dan kegembiraan.

Usai menonton film ini, beberapa penonton pun tampak memberikan reaksi positif. Salah satunya mengaku terharu dengan jalan cerita dari film ini.

"Kejar Mimpi Gaspol benar-benar bikin terharu dan sangat menghibur," ungkap salah satu penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement