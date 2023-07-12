Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Rogue, Megan Fox Pimpin Tentara Bayaran di Afrika

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:23 WIB
Sinopsis Film Rogue, Megan Fox Pimpin Tentara Bayaran di Afrika
Sinopsis Film Rogue (Foto: Ist)
JAKARTA - Sinopsis film Rogue akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Rogue adalah film thriller aksi Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh M. J. Bassett

Rogue dibintangi oleh yang dibintangi Megan Fox dan Philip Winchester, Greg Kriek, Brandon Auret, Jessica Sutton dan lainnya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan 64% berdasarkan 11 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Rogue

Rogue bercerita tentang seorang tentara bayaran yang timnya terjebak di Afrika dan harus berjuang untuk bertahan hidup melawan pemberontak lokal dan singa betina yang haus darah. Film ini dirilis pada 28 Agustus 2020.

Sinopsis Film Rogue

Di dalam padang rumput Afrika Timur, seorang tentara bayaran bernama Samantha "Sam" O'Hara (Megan Fox) memimpin operasi dengan tim tentara bayaran multinasional yang mencakup Elijah, Joey dan Bo serta Mike Barasa yang konfrontatif, dan Masaai, mantan jihadis.

Mereka dikirim dalam misi penyelamatan untuk menjemput Asilia Wilson, putri remaja seorang gubernur yang diculik untuk tujuan tebusan bersama dua teman sekolahnya Chloe dan Tessa oleh Zalaam, pemimpin sel teroris yang berafiliasi dengan al-Shabaab.

Melawan rencana awal, Sam memutuskan untuk membebaskan dua gadis lainnya. Misinya berhasil, meski helikopter ekstraksi ditembak jatuh oleh RPG. Saat dikejar melintasi dataran oleh milisi Zalaam, baku tembak yang kejam terjadi di atas tebing di mana beberapa tentara bayaran terbunuh.

Hal tersebut memaksa yang selamat untuk melarikan diri dengan melompat ke sungai di bawah, kehilangan sebagian besar peralatan dan satphone mereka. Setelah berkumpul kembali di garis pantai, Chloe dibunuh oleh buaya dan Sam mendesak kelompok tersebut untuk terus maju guna mendapatkan cara untuk memanggil majikan mereka untuk mengatur ekstraksi baru.

Saat bepergian, tim menemukan peternakan hewan buruan yang ditinggalkan milik pemburu yang berspesialisasi dalam perdagangan hewan liar untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis dan bagian tubuh mereka untuk obat tradisional.

