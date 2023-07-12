Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Setelah 4 Tahun, Forestra Kembali Digelar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |00:01 WIB
Setelah 4 Tahun, Forestra Kembali Digelar
Isyana Sarasvati pada Forestra 2019 (Foto: Ist)
JAKARTA - Forestra kembali digelar di 2023. Forestra adalah konser musik orkestra di hutan yang pertama dan terbesar se-Asia Tenggara, akan kembali setelah empat tahun lamanya.

Foresta tahun ini digelar di Orchid Forest Cikole Lembang Bandung pada tanggal 26 Agustus 2023. Forestra ingin kembali merayakan hubungan intim manusia dengan alam semesta, dengan menghadirkan musik yang lahir dari keindahan alam itu sendiri.

Orkestrasi yang dipimpin oleh Erwin Gutawa sebagai Music Director ini sekali lagi akan menjalin harmoni menjadi sebuah pertunjukan yang megah di tengah karya artistik dari Jay Subyakto.

BACA JUGA:

Putri Ariani Ajak Ganjar Pranowo Duet Saat Tampil di Konser Musik Langit Benderang 

Forestra

Dengan membawakan konsep Simfoni Rasa Alam Raya, Forestra menyajikan pengalaman yang unik, memungkinkan penonton untuk menjelajahi keindahan sekitar mereka sambil menikmati momen ketenangan.

Forestra 2023 menampilkan jajaran artis yang gemilang pada lineup pertama, yaitu Erwin Gutawa Orchestra bersama Barasuara, David Bayu, Rahmania Astrini, dan Feel Koplo, Forestra menjanjikan lebih banyak musisi lainnya yang akan bergabung pada lineup selanjutnya.

Jay Subyakto, selaku Art Director Forestra, menjamin bahwa konstruksi panggung Forestra dilakukan dengan baik, memastikan perlindungan setiap pohon di lingkungannya.

"Kami sangat senang mengumumkan kembalinya Forestra yang tidak hanya akan dimeriahkan oleh berbagai musisi dengan warna berbeda, tetapi juga menekankan pentingnya konservasi dan penyembuhan setelah masa-masa sulit selama pandemi yang kita hadapi bersama," ujar Jay Subyakto.

“Ini adalah salah satu bentuk perayaan yang kami rasa dapat membuat masyarakat merasakan kebesaran alam dalam bentuk yang berbeda, yaitu melalui harmoni musik. Dalam menghadirkan Forestra kembali ke panggung, kita perlu diingatkan akan mempromosikan pentingnya konservasi, bukan hanya sebagai tema acara, tetapi juga sebagai isu bersama. Melestarikan sumber daya alam dan melindungi lingkungan harus menjadi upaya serta prioritas semua pihak. Forestra berharap dapat meningkatkan kesadaran dan menginspirasi individu serta komunitas untuk mengambil tindakan demi masa depan yang berkelanjutan."

 BACA JUGA:

