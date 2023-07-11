Peran Rionaldo Stokhorst di Sinetron Ikatan Cinta

BOGOR - Rionaldo Stokhorst, kini menjadi bagian dari keluarga besar sinetron Ikatan Cinta. Pria berusia 41 tahun itu pun mengaku senang menjadi anggota baru dalam sinetron besutan MNC Pictures tersebut.

"Happy banget, seneng bisa gabung ini kan sinetron yang dikatakan fenomenal, panjang banget terus pernah mendapat share yang luar biasa tingginya pemecah rekor lah yang sebelumnya belum pernah mendapat share yang luar biasa Ikatan Cinta. Menjadi bagian dari Ikatan cinta ya seneng banget happy banget," kata Rionaldo di Bogor.

Bergabungnya dengan sinetron Ikatan Cinta ini juga sekaligus kembalinya Rionaldo dengan RCTI. Di matanya, RCTI menjangkau seluruh Indonesia yang juga berdampak pada banyaknya penonton.

BACA JUGA: Rionaldo Stockhorst akan Bergabung di Sinetron Ikatan Cinta

"Setelah sekian lama seru, apa ya susah si ngomongnya. Tapi balik lagi sih seneng bisa balik lagi le RCTI memang dulu kan di RCTI ya bisa dikatakan RCTI jangkauannya lebih luas ya hampir seluruh Indonesia. Seneng banget karena penontonya akan lebih banyak yang bisa melihat," ungkapnya.

Pria kelahiran Singkawang itu pun menceritakan sedikit terkait karakter Defan yang diperankannya dalam Ikatan Cinta. Defan merupakan fotografer yang bergaya casual dengan latar belakang yang ironi.

"Dia sosoknya Defan itu kalau dari sisi pekerjaan ya maksudnya Defan seorang fotografer terus dia suka bikin pameran hasil foto dia. Tapi di satu sisi dia punya background di keluarga kurang baik dalam artian tidak lengkap keluarganya orangtuanya. Jadi sisi sensitifnya pasti ada dengan background seperti itu tapi dia baik dan lebih santai orangnya," tuturnya.

Menurutnya, tidak ada kesulitan berarti memerankan sosok Defan. Hanya masih membutuhkan waktu untuk lebih memahami Defan ke depannya.

"Kalau (soal) kamera kebetulan ya memang saya pribadi suka dengan kamera suka dengan foto-foto jadi gak terlalu menyulitkan hanya biasanya kan beda kamera beda tombol aja itu yang dipelajari. Sosok unik sejauh ini belum sampai sejauh itu scene-nya masih dikit. Kemunculannya halus gitu bukan tiba-tiba meledak. Halus pertemuannya lebih ke sweet, lucu. Mungkin saya belum baca 2-3 episode ke depan seperti apa mungkin lebih kelihatan, tapi sejauh ini dia ya lebih gak terlalu rapi karena pekerjaannya lebih ke seni bukan tipe klimis-klimisan. Sosok yang berjaket, lebih santai," bebernya.

Dalam keseharian, terdapat karakter Defan berbeda dengan Rionaldo. Salah satunya Defan kerap menunggangi motor dalam beraktivitas sehari-hari.

"Beda sih, bedanya Defan itu ya dia begitu aktif dengan fotografi dan kendaraanya dia selalu pake motor walaupun saya pecinta motor tapi sehari hari gak pake motor. Defan dia pake motor dia selalu bawa kamera itu sih yang membedakan dan sosoknya Defan mungkin ada sebuah misteri di masa lalunya," tambahnya.