Rionaldo Stockhorst akan Bergabung di Sinetron Ikatan Cinta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:50 WIB
Rionaldo Stockhorst akan Bergabung di Sinetron Ikatan Cinta
Rionaldo Stockhorst (Foto: Putra Ramadhani/MPI)
A
A
A

BOGOR - Aktor Rionaldo Stockhorst akan menjadi pemain baru dalam sinetron unggulan RCTI, Ikatan Cinta. Kabar tersebut bahkan dibenarkan langsung oleh Executive Produser MNC Pictures, Muhammad Abul Laits.

Kepada MNC Portal Indonesia, Abul mengatakan bahwa masuk atau keluarnya suatu karakter dalam sebuah sinetron merupakan hal yang biasa. Sementara itu, dalam sinetron Ikatan Cinta, masuknya karakter baru bertujuan menggerakan alur cerita.

"Kalau ditanya ya pasti ada gebrakan baru, karena memasukan dan menghentikan karakter di sebuah sinetron itu udah biasa ya, itu tuh biasanya memasukan atau menghentikan suatu karakter di sinetron itu tujuannya untuk menggerakan cerita. Agar cerita itu bisa bergerak lebih maju apalagi di sinetron Ikatan Cinta ini sudah 1.200 episode lebih," ungkap  Abu Laits, Selasa (11/7/2023).

Dengan banyaknya episode tersebut, tentu diperlukan adanya penyegaran. Sehingga, para penonton tidak bosan dengan konflik-konflik yang disajikan.

Ikatan Cinta (Putra Ramadhani/MPI)

"Jadi memasukan karakter baru itu sebuah keharusan agar penonton nggak bosan dengan konflik yang udah itu-itu aja. Jadi kita harus menyajikan konflik baru lagi, nah salah satunya dengan memasukan karakter baru atau menghentikan karakter di produksi itu," paparnya.

Lebih lanjut, sosok Rionaldo Stockhorst pun sengaja dipilih untuk menambah karakter dalam sinetron yang dibintangi oleh Arya Saloka hingga Surya Saputra tersebut. Pasalnya, sosok Rionaldo sendiri sudah dikenal oleh cukup banyak orang dan dinilai mampu menarik banyak penonton.

"Kita berhapnya dengan nama besar Rionaldo di dunia TV khususnya sinetron kita berharap bisa menarik pemirsa lebih banyak lagi dan bisa mengulang masa keemasan IC. Karena Rionaldo kita tahu tuh mukanya udah gak asing buat penonton striping jadi kita berharap masa-masa Rionaldo, penggemarnya Rionaldo yang biasa nonton beralih nonton ke IC dan menjadikan IC bisa nomor satu lagi itu harapan kami memasukan Rionaldo," harapnya.

Nantinya, Rionaldo akan berperan sebagai Defan. Defan sendiri merupakan karakter fotografer dan CEO muda dalam industri kreatif. Dengan penampilan yang casual, ia diharapkan dapat cepat masuk ke dalam circle Pondok Pelita.

