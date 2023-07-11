Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Mulai Tayangkan Kontes Swara Bintang Besok

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:26 WIB
MNCTV Mulai Tayangkan <i>Kontes Swara Bintang</i> Besok
Kontes Swara Bintang tayang perdana pada 12 Juli 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan Kontes Swara Bintang yang akan mencari talenta dangdut muda yang piawai dalam mengawinkan musik dangdut dengan genre lain. Kontes ini berfokus menyajikan musik dangdut yang lebih dinamis, fresh, dan variatif.

Ada 12 peserta yang akan bersaing untuk masuk ke babak 10 besar. Para peserta itu adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Christina (Surabaya), Dio (Malang), dan Lia (Yogyakarta).

Selanjutnya ada Riyani (Bangka Belitung), Faris (Surabaya), Rafi (Yogyakarta), Ardian (Bekasi), Mikal (Medan), dan Rahmat (Malang). Mereka akan bersaing untuk bisa masuk ke babak Duel Bintang.

Penampilan 12 peserta ini akan dinilai oleh para juri yang akan diisi oleh Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Marion Joa, dan Caren Delano. Selain itu, kompetisi yang dipandu Rian Ibram dan Astrid Tiar ini juga akan diramaikan penampilan ciamik We Hustle.

Lalu siapa 10 peserta yang berhasil masuk ke babak selanjutnya? Kontes Swara Bintang akan tayang secara live di MNCTV rumahnya dangdut Indonesia, pada Rabu (12/7/2023), pukul 21.00 WIB.

Kontes Swara Bintang. (Foto: MNCTV)

Untuk terus menonton program-program terbaik MNCTV dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih temukan di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
