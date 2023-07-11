Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Jadi Atlet

JAKARTA - Sejumlah artis cantik di Indonesia memiliki hobi berkuda. Bukan hanya sekedar mengabadikan momen berkuda untuk memperindah profil sosial media, para artis ini justru memiliki bakat hingga ada yang sampai ikut kejuaraan.

Olahraga berkuda sendiri menjadi salah satu yang cukup mahal. Kendati demikian, sederet manfaatnya seperti membakar lemak hingga membentuk lekukan pada tubuh, membuat olahraga ini cukup digemari oleh rekan artis.

Berikut, artis cantik Indonesia yang hobi berkuda:

1. Nabila Syakieb

Artis Nabila Syakieb diketahui menikah dengan Reshwara Argya Radinal yang juga merupakan atlet penunggang kuda. Hal itu membuat kakak dari Ali Syakieb ini tentunya tak hanya menjadikan berkuda sebagai hobi belaka.

Ia bahkan diketahui sempat mengikuti berbagai kejuaraan berkuda hingga ikut berkarier sebagai atlet. Ia bahkan memiliki kuda sendiri yang diletakkan di kawasan Depok, Jawa Barat.

2. Lesti Kejora

Memiliki hubungan pertemanan dekat dengan adik ipar Nabila Syakieb, Margin Wieheerm, membuat Lesti kerap ikut menjajal aktivitas berkuda. Ia bahkan kerap membagikan momen ketika dirinya tengah berkuda di akun Instagram pribadinya.