Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Jadi Atlet

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |03:30 WIB
Artis Cantik Indonesia Hobi Berkuda, Ada yang Jadi Atlet
Nabila Syakieb (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis cantik di Indonesia memiliki hobi berkuda. Bukan hanya sekedar mengabadikan momen berkuda untuk memperindah profil sosial media, para artis ini justru memiliki bakat hingga ada yang sampai ikut kejuaraan.

Olahraga berkuda sendiri menjadi salah satu yang cukup mahal. Kendati demikian, sederet manfaatnya seperti membakar lemak hingga membentuk lekukan pada tubuh, membuat olahraga ini cukup digemari oleh rekan artis.

Berikut, artis cantik Indonesia yang hobi berkuda:

1. Nabila Syakieb

Nabila Syakieb

Artis Nabila Syakieb diketahui menikah dengan Reshwara Argya Radinal yang juga merupakan atlet penunggang kuda. Hal itu membuat kakak dari Ali Syakieb ini tentunya tak hanya menjadikan berkuda sebagai hobi belaka.

Ia bahkan diketahui sempat mengikuti berbagai kejuaraan berkuda hingga ikut berkarier sebagai atlet. Ia bahkan memiliki kuda sendiri yang diletakkan di kawasan Depok, Jawa Barat.

2. Lesti Kejora

Lesti Kejora

Memiliki hubungan pertemanan dekat dengan adik ipar Nabila Syakieb, Margin Wieheerm, membuat Lesti kerap ikut menjajal aktivitas berkuda. Ia bahkan kerap membagikan momen ketika dirinya tengah berkuda di akun Instagram pribadinya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement