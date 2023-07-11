Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Artis Punya Pasangan Atlet, Harmonis Banget!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |05:30 WIB
10 Artis Punya Pasangan Atlet, Harmonis Banget!
Jennifer Bachdim. (Foto: Instagram/@jenniferbachdim)
A
A
A

JAKARTA - Jodoh adalah takdir dari Tuhan yang tak bisa ditebak manusia. Seperti deretan artis ini yang mendapatkan pasangan yang berbeda dari segi latar belakang profesi.

Mereka menikah dengan atlet dan membina rumah tangga harmonis. Ada yang punya pasangan pembalap hingga pesepakbola.

Siapa saja mereka? Berikut ini Okezone ulas 10 artis yang punya pasangan atlet.

1. Marcella Zalianty


Marcella Zalianty menikah dengan Ananda Mikola, pembalap terkenal Tanah Air pada 2010. Pernikahan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua putra.

2. Bunga Jelitha


Bunga Jelitha, Puteri Indonesia 2017, menikah dengan Syamsir Alam yang merupakan mantan anggota Timnas U-19. Setelah menikah pada 2020, mereka dikaruniai seorang putri bernama Akleema Regalo Zulaikha.

Halaman:
1 2 3
