10 Artis Punya Pasangan Atlet, Harmonis Banget!

JAKARTA - Jodoh adalah takdir dari Tuhan yang tak bisa ditebak manusia. Seperti deretan artis ini yang mendapatkan pasangan yang berbeda dari segi latar belakang profesi.

Mereka menikah dengan atlet dan membina rumah tangga harmonis. Ada yang punya pasangan pembalap hingga pesepakbola.

Siapa saja mereka? Berikut ini Okezone ulas 10 artis yang punya pasangan atlet.

1. Marcella Zalianty





Marcella Zalianty menikah dengan Ananda Mikola, pembalap terkenal Tanah Air pada 2010. Pernikahan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua putra.

2. Bunga Jelitha





Bunga Jelitha, Puteri Indonesia 2017, menikah dengan Syamsir Alam yang merupakan mantan anggota Timnas U-19. Setelah menikah pada 2020, mereka dikaruniai seorang putri bernama Akleema Regalo Zulaikha.