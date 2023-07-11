Lulu Tobing Jawab Pertanyaan Terkait Kehadiran Momongan

JAKARTA - Artis peran Lulu Tobing kerap menjadi sorotan meski dirinya memilih untuk menutup rapat kehidupan pribadinya. Bahkan, rumah tangganya dengan Bani Maulana mulia, sempat menjadi sorotan pada 2021 lalu, lantaran dirinya melayangkan gugatan perceraian selang 2 tahun menikah.

Meski begitu, rumah tangga Lulu dan Bani diketahui kembali harmonis lantaran gugatan cerai bintang film Balada Si Roy ini tak dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat, meski sudah 13 kali menjalani sidang. Pasalnya, Bani disebut memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Lulu.

Saat ini, usia pernikahan Lulu dan Bani telah menginjak tahun ke-4. Akan tetapi, hingga kini pemilik nama asli Lulu Luciana Tobing ini masih belum memiliki momongan, meski sudah dua kali menikah.

Dalam akun YouTube milik Melaney Ricardo, Lulu pun sempat membeberkan alasan mengapa hingga kini ia belum dikaruniai momongan.

"Tidak begitu telaten gitu ya ketemu anak kecil," ucap Lulu Tobing dalam video itu.

Bukan cuma itu, Lulu pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah sempat melakukan pengecekan yang berkaitan dengan reproduksinya dan suami. Dianggap tak memiliki masalah, ia pun memilih untuk ikhlas jika tak diberi momongan, mengingat usianya juga sudah menginjak 45 tahun, yang tentunya cukup berisiko.

"Dah pernah cek kesehatan juga aman nggak ada masalah, ya emang nggak kasih kali gitu. Udah umur segini juga dan memang nggak usaha juga. Jadi, santai aja," paparnya.

Sementara itu, artis kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini juga memilih untuk santai dalam menjalani kehidupannya. Bahkan ia sendiri menolak untuk menjalani program untuk bisa memiliki momongan.

"Apapun yang nggak ada ya udah enggak. Bukannya gue tidak menghargai usaha orang lain enggak ya. Tapi, gue enggak begitu. Gue yang kalau belum ada ya udah enggak usah yang lain aja next, apa gitu," ucapnya.