HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tutup Rapat Kehidupan Pribadi dari Publik, Lulu Tobing Dinilai Mirip Nicholas Saputra

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:30 WIB
Tutup Rapat Kehidupan Pribadi dari Publik, Lulu Tobing Dinilai Mirip Nicholas Saputra
Lulu Tobing (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lulu Tobing merupakan salah satu artis senior di Indonesia yang sudah malang melintang sejak 1992 silam. Menariknya, selama lebih dari 30 tahun menjadi artis, kehidupan pribadi dari bintang film Dua Garis Biru ini hampir tak pernah terekspose.

Sikap Lulu yang menolak untuk berbicara tentang urusan pribadi, membuat masyarakat menilai jika dirinya dianggap mirip dengan Nicholas Saputra. Akan tetapi menurut Lulu, Nicho jauh lebih tak peduli dibandingkan dirinya.

"Gue ngobrol sama Nicholas Saputra, gue selalu bilang 'lu sih gokil,'" kata Melaney Ricardo di akun YouTubenya, saat berbincang dengan Lulu Tobing.

"Dia lebih gila lagi, lebih enggak peduli lagi," timpal Lulu sambil tertawa.

Menurut Lulu, tak ada salahnya jika seorang artis memutuskan untuk membagi cerita hidupnya untuk menjadi konsumsi publik. Akan tetapi, dirinya lebih memilih untuk tak membeberkan hal tersebut di hadapan media.

Lulu Tobing dan Bani Mulia

"Pada dasarnya kita bukan orang jahat, kita begitu karena untuk kenyamanan hidup kita," jelasnya.

"Kita harus jaga supaya tetep jejeg, tetap waras. Tetap produktif, tetap berkarya, tapi tetap jadi diri sendiri kan enggak jahat," tambahnya.

Bagi wanita 45 tahun ini, kehidupan pribadi seorang artis bisa dengan mudah terekspos oleh media jika mereka memberikan celah. Hal itulah yang tidak diberikan oleh Lulu, hingga media tak bisa mengintip kehidupan pribadinya.

"Kalau memang enggak dibukain pintunya, enggak akan masuk kok," paparnya.

Halaman:
1 2
