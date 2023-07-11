Penyesalan Terbesar Raffi Ahmad Tentang Sang Ayah

JAKARTA - Video penyesalan terbesar Raffi Ahmad pada ayahnya, Munawar Ahmad, viral di sosial media. Dalam potongan video yang dibagikan akun Instagram @lambegosiip, kakak dari Nisya dan Syahnaz ini tampak membeberkan penyesalannya lantaran tak bisa memenuhi keinginan terakhir ayahnya sebelum wafat pada Juli 2006 silam.

Suami dari Nagita Slavina ini mengatakan bahwa kala itu sang ayahnya sempat menghubunginya dan memintanya untuk kembali ke Bandung. Bukan tanpa sebab, pasalnya ayah Raffi ingin mengabadikan momen kebersamaannya dengan istri dan anak dalam sebuah foto keluarga.

"Ini penyesalan aku yang seumur hidup. Jadi papa aku tuh cuma minta mau foto keluarga doang," ungkap Raffi Ahmad dalam sebuah podcast.

"Aku ingat banget, dia nelepon 'Hayuk foto keluarga yuk di Bandung'. Sedangkan aku masih di Jakarta. 'Ya oke pa kita foto. Hari apa?' 'Hari Minggu', 'Oke," lanjutnya, sambil mengenang momen tersebut.

Sayangnya, bapak dua anak ini tak bisa mewujudkan permintaan ayahnya lantaran sedang berpesta bersama teman-temannya di Jakarta. Ia bahkan tega untuk membohongi ayahnya yang kala itu sudah berpakaian rapi dan siap menjalani sesi foto keluarga.

"Papa udah pakai jas, udah pakai baju rapi. Terus papa aku terakhir tuh telepon. 'A di mana? Jadi nggak foto? Kalau nggak jadi ya udah deh. Aa bisanya kapan?', 'Iya nih pa, nggak bisa nih, ternyata Afi tuh sebenarnya ada..', ngebohong gua tuh (bilang) syuting'. Padahal nggak, gua lagi party sama teman-teman," bebernya.

Air mata Raffi pun tak bisa dibendung lagi, tangisnya pun pecah saat mengingat momen saat dirinya berbohong ke ayahnya demi tetap berkumpul dengan teman-temannya, sampai menolak menjalani sesi foto keluarga.