Jadi Influencer, Nadia Maharani Rutin Bagikan Pengalaman Berwisata Alam di Indonesia

JAKARTA - Nadia Maharani merupakan seorang influencer yang juga seorang traveler yang cukup aktif sejak 2015 silam. Namun, ia baru mengabadikan momennya selama travelling di akun @chennadia_ pada 2017.

Ia sendiri diketahui sudah pernah berkeliling ke berbagai daerah Indonesia. Bahkan perempuan kelahiran Pemalang, Jawa Tengah ini sudah pernah mengunjungi beberapa kota di Indonesia yang terkenal dengan wisata alamnya.

"Aku sudah pernah mengunjungi Labuan Bajo, Bali, Lombok, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur dan lainnya," jelas Nadia.

Akan tetapi, sejak pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, perempuan 26 tahun ini hanya bisa mengexplore Bali saja. Kendati demikian, ia selalu berusaha menampilkan momen hingga lokasi terbaik dan menarik untuk bisa dibagikan pada followersnya.

Tentunya dengan budget seminimal mungkin.

"Jadi teman-teman bisa berlibur di Bali tanpa harus high budget, karena view di Bali itu benar-benar luar biasa. Ke Bali itu tidak harus mahal, dan kalian kalau buat konten di Bali banyak di lihat orang Indonesia atau orang luar negeri sekalipun, jadi konten kalian itu tidak sia-sia," paparnya.