Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Influencer, Nadia Maharani Rutin Bagikan Pengalaman Berwisata Alam di Indonesia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |23:50 WIB
Jadi Influencer, Nadia Maharani Rutin Bagikan Pengalaman Berwisata Alam di Indonesia
Nadia Maharani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nadia Maharani merupakan seorang influencer yang juga seorang traveler yang cukup aktif sejak 2015 silam. Namun, ia baru mengabadikan momennya selama travelling di akun @chennadia_ pada 2017.

Ia sendiri diketahui sudah pernah berkeliling ke berbagai daerah Indonesia. Bahkan perempuan kelahiran Pemalang, Jawa Tengah ini sudah pernah mengunjungi beberapa kota di Indonesia yang terkenal dengan wisata alamnya.

"Aku sudah pernah mengunjungi Labuan Bajo, Bali, Lombok, Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur dan lainnya," jelas Nadia.

Akan tetapi, sejak pandemi Covid-19 muncul di Indonesia, perempuan 26 tahun ini hanya bisa mengexplore Bali saja. Kendati demikian, ia selalu berusaha menampilkan momen hingga lokasi terbaik dan menarik untuk bisa dibagikan pada followersnya.

Nadia Maharani

Tentunya dengan budget seminimal mungkin.

"Jadi teman-teman bisa berlibur di Bali tanpa harus high budget, karena view di Bali itu benar-benar luar biasa. Ke Bali itu tidak harus mahal, dan kalian kalau buat konten di Bali banyak di lihat orang Indonesia atau orang luar negeri sekalipun, jadi konten kalian itu tidak sia-sia," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement