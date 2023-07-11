Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafael SM*SH Syok Saat Video Seblaknya Viral dan Ditonton Jutaan Orang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |22:50 WIB
Rafael SM*SH Syok Saat Video Seblaknya Viral dan Ditonton Jutaan Orang
Rafael Tan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama Rafael Tan alias Rafael SM*SH belakangan tengah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya tanpa sengaja, pria 37 tahun itu mendadak jadi konten kreator viral hingga disebut sebagai Duta Seblak.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut diketahui terjadi usai Rafael mengunggah video saat ia membuat makanan khas Jawa Barat itu. Tak disangka, mantan kekasih Tina Toon ini menyebut bahwa video tersebut sudah ditonton lebih dari 29 juta orang.

Menariknya, Rafael sendiri tak menyangka jika dirinya kini bisa kembali terkenal dengan image barunya sebagai ‘duta seblak’.

“29 juta orang itu nontonin video seblak lo,” kata Deddy Corbuzier, dalam kanal YouTube Close The Door, dikutip Selasa (11/7/2023).

Rafael Tan

“Gue juga aneh (video seblak jadi viral),” ucap Rafael.

Pria asal Garut, Jawa Barat ini bahkan mengaku jika dirinya hanya iseng membuat video tersebut. Bahkan video itu dibuatnya dalam keadaan lapar di malam hari.

Merasa bahwa cara pembuatan seblak tersebut unik, Rafael pun merekam prosesnya dan mengunggahnya ke sosial media. Ia bahkan tak menyangka jika video tersebut mendadak viral.

“Gue iseng gue videoin, karena menurut gue ini unik. Gue cobain sambil divideoin juga, gue posting di sosial media gue dan ternyata boom,” beber Rafael.

Halaman:
1 2
