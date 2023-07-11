Putri Ariani Dirikan Perusahaan Digital Everything Putri Ariani Bareng Rudy Salim

JAKARTA - Putri Ariani bersama pengusaha Rudy Salim mendirikan sebuah perusahaan digital bernama 'Everything Putri Ariani'. Perusahaan tersebut diketahui akan bergerak di media sosial dan nantinya bakal berkembang ke bidang lainnya.

Putri Ariani sendiri diketahui merupakan seorang penyanyi berbakat yang tak hanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Usai mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent, remaja 17 tahun ini juga cukup dikenal di mancanegara.

Talenta besar yang dimiliki Putri Ariani, rupanya berhasil memancing Rudy Salim untuk bekerja sama menjalin bisnis.

“Sebagai sebuah holding company yang aktif berinvestasi pada rangkaian industri yang berbeda, saya melihat potensi dari anak muda ini sungguh luar biasa. Kami dari Prestige Image Motorcars memutuskan untuk berinvestasi pada platform digital Putri Ariani,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2023).

Seperti diketahui, Rudy Salim juga berinvestasi pada sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang digital, salah satunya RANS Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal inilah yang membuatnya yakin bahwa dengan talenta Putri Ariani, maka platform ini akan semakin diminati masyarakat Indonesia.

“Ke depannya kami akan memberikan dukungan penuh untuk perusahaan baru saja diluncurkan logonya, Everything Putri Ariani. Ini ditujukan supaya mendapatkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan good corporate governance,” paparnya.

"Excited banget, senang, dan bersyukur, Putri bisa membagikan lebih banyak cinta dan karier aku. Pastinya juga keseharian Putri setiap hari, sudah tahu kan Putri orangnya random. Semoga juga perusahaan ini nanti perusahaan digital ini dan juga bisa diterima semua orang,” sambung Putri Ariani.