Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Dirikan Perusahaan Digital Everything Putri Ariani Bareng Rudy Salim

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:50 WIB
Putri Ariani Dirikan Perusahaan Digital <i>Everything Putri Ariani</i> Bareng Rudy Salim
Putri Ariani (Foto: Muhamad Fadli Ramadan/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani bersama pengusaha Rudy Salim mendirikan sebuah perusahaan digital bernama 'Everything Putri Ariani'. Perusahaan tersebut diketahui akan bergerak di media sosial dan nantinya bakal berkembang ke bidang lainnya.

Putri Ariani sendiri diketahui merupakan seorang penyanyi berbakat yang tak hanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Usai mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent, remaja 17 tahun ini juga cukup dikenal di mancanegara.

Talenta besar yang dimiliki Putri Ariani, rupanya berhasil memancing Rudy Salim untuk bekerja sama menjalin bisnis.

“Sebagai sebuah holding company yang aktif berinvestasi pada rangkaian industri yang berbeda, saya melihat potensi dari anak muda ini sungguh luar biasa. Kami dari Prestige Image Motorcars memutuskan untuk berinvestasi pada platform digital Putri Ariani,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2023).

Seperti diketahui, Rudy Salim juga berinvestasi pada sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang digital, salah satunya RANS Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal inilah yang membuatnya yakin bahwa dengan talenta Putri Ariani, maka platform ini akan semakin diminati masyarakat Indonesia.

Putri Ariani dan Rudy Salim (MPI)

“Ke depannya kami akan memberikan dukungan penuh untuk perusahaan baru saja diluncurkan logonya, Everything Putri Ariani. Ini ditujukan supaya mendapatkan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan good corporate governance,” paparnya.

"Excited banget, senang, dan bersyukur, Putri bisa membagikan lebih banyak cinta dan karier aku. Pastinya juga keseharian Putri setiap hari, sudah tahu kan Putri orangnya random. Semoga juga perusahaan ini nanti perusahaan digital ini dan juga bisa diterima semua orang,” sambung Putri Ariani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement