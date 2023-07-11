Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pakai Hijab Hitam, Aura Kasih Cari Calon Imam

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:09 WIB
Pakai Hijab Hitam, Aura Kasih Cari Calon Imam
Aura Kasih cari calon imam. (Foto: Instagram/@aurakasih)
A
A
A

JAKARTA - Aura Kasih kembali menarik perhatian warganet lewat unggahannya di media sosial. Melepas imej seksinya, ibu satu anak tersebut tampil tertutup dalam balutan hijab hitam. 

Dalam foto unggahannya, dia terlihat mengenakan terusan hitam dan jilbab berwarna senada. “Ukhti, imam mana imam,” ujarnya sebagai caption unggahannya di Instagram, pada 11 Juli 2023. 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian mendukung Aura Kasih untuk segera memakai hijab. “Masya Allah, semoga seterusnya ya dipertahankan hijabnya,” ujar seorang warganet.

 Aura Kasih pakai hijab. (Foto: Instagram/@aurakasih)

Seorang pengguna Instagram mengatakan, “Adem banget melihatnya kalau pakai jilbab begitu.” Lainnya mengatakan, “Masya Allah, melihat Teteh berhijab begini, aku jadi pengin khatam Alquran lagi deh.” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123781/aura_kasih-vwR9_large.jpg
Aura Kasih Bersyukur Putrinya Makin Sering Bertemu Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122269/aura_kasih-1aVG_large.jpg
Aura Kasih Belum Berniat Menikah Lagi: Aku sedang Mencintai Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019174/eryck-amaral-ungkap-momen-pertemuannya-dengan-anak-aura-kasih-D1ITzZKNIz.jpg
Eryck Amaral Ungkap Momen Pertemuannya dengan Anak Aura Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3018951/mantan-suami-aura-kasih-akhirnya-temui-anak-setelah-empat-tahun-berpisah-URrtutg70o.jpg
Mantan Suami Aura Kasih Akhirnya Temui Anak Setelah Empat Tahun Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/33/2997703/potret-aura-kasih-momong-anak-gayanya-bak-kakak-beradik-lMBOson6RV.jpg
Potret Aura Kasih Momong Anak, Gayanya bak Kakak Beradik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/33/2996535/aura-kasih-berhenti-main-instagram-netizen-curiga-akan-adanya-pernikahan-2nl7CSmm3p.jpg
Aura Kasih Berhenti Main Instagram, Netizen Curiga Akan Adanya Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement