Pakai Hijab Hitam, Aura Kasih Cari Calon Imam

JAKARTA - Aura Kasih kembali menarik perhatian warganet lewat unggahannya di media sosial. Melepas imej seksinya, ibu satu anak tersebut tampil tertutup dalam balutan hijab hitam.

Dalam foto unggahannya, dia terlihat mengenakan terusan hitam dan jilbab berwarna senada. “Ukhti, imam mana imam,” ujarnya sebagai caption unggahannya di Instagram, pada 11 Juli 2023.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian mendukung Aura Kasih untuk segera memakai hijab. “Masya Allah, semoga seterusnya ya dipertahankan hijabnya,” ujar seorang warganet.

Seorang pengguna Instagram mengatakan, “Adem banget melihatnya kalau pakai jilbab begitu.” Lainnya mengatakan, “Masya Allah, melihat Teteh berhijab begini, aku jadi pengin khatam Alquran lagi deh.”