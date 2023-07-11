Setelah 12 Tahun Lulus, Alyssa Soebandono Kembali Kunjungi Monash University

CLAYTON - Alyssa Soebandono diketahui sedang berlibur bersama suami dan kedua anaknya di Australia. Kesempatan itu digunakan sang aktris untuk mengunjungi kampus yang telah ditinggalkannya sejak tahun 2011.

Dalam foto yang diunggahnya, Alyssa tampak mengenakan atasan knit salur berwarna hitam putih yang dipadukannya dengan celana dan jilbab hitam. Dengan wajah semringah, dia berpose di depan plank Monash University.

“Lulus kuliah tahun 2011 di usia 19 tahun. Sekitar 12 tahun kemudian, sangat menyenangkan bisa kembali ke sini bersama keluargaku. Aku bangga jadi lulusan Monash University,” ujarnya dalam unggahan Instagram, pada 11 Juli 2023.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang menilai Alyssa Soebandono masih cocok menjadi mahasiswa. “Kamu masih cocok sih Kak jadi anak sekolahan,” kata seorang pengguna Instagram di kolom komentar.

Lainnya memuji bagaimana Alyssa berhasil menyelesaikan pendidikan di usia muda. “Masya Allah, Icha (nama kecil Alyssa) 19 tahun sudah lulus kuliah. Sementara sebagian orang baru lulus SMA atau bahkan baru masuk kuliah di usia itu,” kata netizen.