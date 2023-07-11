Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setelah 12 Tahun Lulus, Alyssa Soebandono Kembali Kunjungi Monash University

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |02:30 WIB
Setelah 12 Tahun Lulus, Alyssa Soebandono Kembali Kunjungi Monash University
Alyssa Soebandono kunjungi Monash University saat menyambangi Australia. (Foto: Instagram/@ichasoebandono)
A
A
A

CLAYTON - Alyssa Soebandono diketahui sedang berlibur bersama suami dan kedua anaknya di Australia. Kesempatan itu digunakan sang aktris untuk mengunjungi kampus yang telah ditinggalkannya sejak tahun 2011. 

Dalam foto yang diunggahnya, Alyssa tampak mengenakan atasan knit salur berwarna hitam putih yang dipadukannya dengan celana dan jilbab hitam. Dengan wajah semringah, dia berpose di depan plank Monash University. 

“Lulus kuliah tahun 2011 di usia 19 tahun. Sekitar 12 tahun kemudian, sangat menyenangkan bisa kembali ke sini bersama keluargaku. Aku bangga jadi lulusan Monash University,” ujarnya dalam unggahan Instagram, pada 11 Juli 2023. 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang menilai Alyssa Soebandono masih cocok menjadi mahasiswa. “Kamu masih cocok sih Kak jadi anak sekolahan,” kata seorang pengguna Instagram di kolom komentar.

 Alyssa Soebandono. (Foto: Instagram/@ichasoebandono)

Lainnya memuji bagaimana Alyssa berhasil menyelesaikan pendidikan di usia muda. “Masya Allah, Icha (nama kecil Alyssa) 19 tahun sudah lulus kuliah. Sementara sebagian orang baru lulus SMA atau bahkan baru masuk kuliah di usia itu,” kata netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/33/3091625/dude_harlino_dan_alyssa_soebandono-54j9_large.jpg
Alyssa Soebandono Ungkap Arti Nama Dude Harlino di Ultah ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023469/dude-harlino-tak-keberatan-jika-alyssa-soebandono-kembali-syuting-Bu7MoNbJ2z.jpg
Dude Harlino Tak Keberatan Jika Alyssa Soebandono Kembali Syuting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/33/2999833/alyssa-soebandono-bersyukur-lahirkan-anak-perempuan-kehamilan-kali-ini-banyak-sekali-ceritanya-tTbySH0Owq.jpg
Alyssa Soebandono Bersyukur Lahirkan Anak Perempuan: Kehamilan Kali Ini Banyak Sekali Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995698/alyssa-soebandono-pastikan-anak-ketiganya-berjenis-kelamin-perempuan-UpzBGq2OXw.jpg
Alyssa Soebandono Pastikan Anak Ketiganya Berjenis Kelamin Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994010/hamil-36-minggu-alyssa-soebandono-mirror-selfie-sambil-perlihatkan-baby-bump-WAjbUDbG53.jpg
Hamil 36 Minggu, Alyssa Soebandono Mirror Selfie Sambil Perlihatkan Baby Bump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/33/2976511/hamil-8-bulan-alyssa-soebandono-tetap-berpuasa-di-bulan-ramadhan-MFgdl7phxI.jpg
Hamil 8 Bulan, Alyssa Soebandono Tetap Berpuasa di Bulan Ramadhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement