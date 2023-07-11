Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respon Sule saat Nathalie Holscher Sudah Tak Berhijab

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:10 WIB
JAKARTA - Artis Nathalie Holscher memutuskan untuk melepas hijabnya. Pada 10 Juli 2023 kemarin, ibu satu anak itu terlihat membagikan video penampilan barunya dengan rambut panjang yang dibiarkan terurai.

Tak ada keterangan yang dituliskan oleh Nathalie ketika muncul dengan penampilan barunya. Ia hanya terlihat membagikan video dengan backsound lagu Runtuh yang dibawakan oleh Fiersa Besari bersama Feby Putri.

Bersamaan dengan hal itu, mantan suaminya yakni Sule sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Adzam Adriansyah Sutisna, putra semata wayangnya dari pernikahannya dengan Nathalie Holscher. Dalam unggahannya, bapak lima anak itu tampak membagikan beberapa foto dirinya bersama Adzam dengan mendoakan agar putranya selalu sehat.

"Sehat selalu ya Adzam," tulis Sule.

Sule dan Adzam

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Nathalie terkait perubahannya tersebut. Namun, Nathalie sempat meminta maaf pada sang adik terkait perubahannya tersebut.

Halaman:
1 2
