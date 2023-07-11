Refal Hady Bantah Main Dating Apps Usai Kemunculan Akun Verifiednya di Bumble

JAKARTA - Aktor Refal Hady tak hanya dikenal lantaran kepiawaiannya dalam berakting. Wajahnya yang tampan, bahkan membuat masyarakat Indonesia khususnya para wanita klepek-klepek hingga mengaku ingin dekat bahkan menjadi kekasihnya.

Hal tersebut membuat para netizen wanita heboh ketika menemukan akun yang diduga Refal Hady di aplikasi kencan online bernama Bumble. Apalagi ada logo bahwa akun tersebut telah terverifikasi, sehingga diduga bahwa aplikasi tersebut benar-benar digunakan olehnya.

Mengetahui hal tersebut, bintang film Dilan ini sontak angkat bicara. Melalui akun Twitternya, pria 29 tahun ini menegaskan jika akun Bumble tersebut bukanlah miliknya alias palsu.

Bahkan, aktor kelahiran Jakarta itu mengaku bingung lantaran muncul tanda jika akun Bumble tersebut verified atau terverifikasi merupakan dirinya.

"Tidak real ya guys. Gue gak main Bumble," ujar Refal Hady pada akun Twitternya.

"Bingung saya pun, ko bisa akun fake verified ya? Secanggih itu bisa ngibulin app?," sambungnya.

Mengetahui isi klarifikasi Refal, para penggemarnya pun ikutan kesal. Bahkan mereka tampak emosi hingga membantu Refal untuk mereport akun tersebut.

"Ini keknya kamu perlu minta tolong bantuan orang yang paham IT mas.. Biar bisa di delete dan report.. Karena yaa teknologi sekarang semakin canggih huhu Takutnya disalahgunakan dan pencemaran nama baik kamu huhu @refalhady," kata a_fat***.