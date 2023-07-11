Mengaku Pernah Tak Setia, Fadly Faisal Pernah Selingkuh dari Rebecca Klopper?

JAKARTA - Fadly Faisal angkat bicara usai dirinya ditanya terkait sifat setianya. Sebagai seorang anak muda, kakak dari Fujianti Utami itu mengakui bahwa dirinya pernah tak setia pada pasangannya.

Hal tersebut terungkap dalam perbincangannya dengan Marissya Icha di akun YouTube Cam On Entertainment. Dalam video tersebut, ia membenarkan soal sifatnya yang sempat tak setia pada pasangan.

"Saya kalau dibilang setia juga enggak begitu, mungkin dulu biasa aja gak setia-setia banget," ujar Fadly Faisal, dikutip dari YouTube Cam On Entertainment, Selasa (11/7/2023).

Kendati demikian, Fadly mengatakan bahwa hal itu hanyalah bagian dari masa lalunya. Kini, ia mengatakan bahwa dirinya sudah berubah menjadi pria setia.

"Sekarang setia," ungkap Fadly.

Lantas, dengan pengakuan Fadly Faisal sempat tidak setia pada pasangan di masa lalu, apakah hal ini pernah terjadi saat menjalin cinta dengan Rebecca Klopper?

Dala video itu, bintang series Switchover itu menegaskan jika dirinya tidak pernah berselingkuh di belakang artis keturunan Australia tersebut.

"Alhamdulillah nggak pernah," beber Fadly.

Fadly sadar, selingkuh di saat dirinya berstatus sebagai selebriti akan sangat berisiko. Ya, lewat isu perselingkuhan, umumnya artis bukan hanya bakal diburu wartawan, tetapi juga menjadi sasaran hujatan netizen.