3 Artis Cantik Sempat Dekat dengan Denny Caknan Sebelum Nikahi Bella Bonita

JAKARTA - Penyanyi Denny Caknan kini tengah berbahagia dengan kehidupan barunya. Ia menikah dengan Bella Bonita pada Jumat, 7 Juli 2023 di Madiun, Jawa Timur.

Namun sebelum menikah dengan Bella, pelantun Los Dol ini beberapa kali dikabarkan dekat dengan perempuan. Mereka pun berasal dari latar belakang yang sama di bidang tarik suara.

Berikut ini Okezone hadirkan 3 artis cantik yang sempat dekat dengan dengan Denny Caknan, dilansir dari berbagai sumber.

1. Happy Asmara





Happy Asmara bertemu dengan Denny Caknan di momen awal merintis karier ke industri musik. Sering bertemu di panggung yang sama, benih-benih cinta pun muncul.

Sayangnya hubungan mereka harus kandas dan banyak membuat fans kecewa. Meski demikian, Happy ikut bahagia ketika Denny menikah dengan Bella dan berbesar hati mengucapkan selamat lewat kolom komentar unggahan Instagram sang mantan kekasih.