HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Enzy Storia Ungkap Reaksi Molen Kasetra Ketika Disebut Mirip Ragil Mahardika

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:00 WIB
Enzy Storia Ungkap Reaksi Molen Kasetra Ketika Disebut Mirip Ragil Mahardika
Enzy Storia dan Molen Kasetra (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Artis Enzy Storia masih terus memancarkan kebahagiaan usai menikah dengan pria bernama Maulana Kasetra alias Molen. Pernikahan mereka sendiri diketahui baru berjalan kurang lebih 1,5 bulan, terhitung sejak 20 Mei 2023 lalu.

Sebelum akhirnya ikut ke Amerika Serikat bersama sang suami, lantaran Molen diketahui merupakan seorang Diplomat, Enzy sempat berbincang dengan Vincent Rompies dan Desta. Dalam perbincangannya, Enzy sempat membeberkan cukup banyak hal, salah satunya soal netizen yang menyoroti aksi Molen ketika berjoget di resepsi pernikahannya.

Kepada Vincent dan Desta, Enzy mengatakan bahwa suaminya kurang merasa nyaman jika dirinya disorot oleh media. Terutama jika berkaitan dengan urusan pribadi, seperti karier dan keluarga.

"Ya kaget cuma aku sudah mewanti-wanti kan waktu pacaran nggak ngepublish nah nanti pas nikah pasti akan rame, nggak mungkin nggak. Ya udah untungnya dia nggak buka media sosial sih dan emang anaknya nggak suka sosmed mau dia se-viral apa di TikTok ya dia nggak tahu," papar Enzy dalam video tersebut.

Enzy Storia dan Maulana Kasetra

"Nah dia itu paling ngerasa keganggu kalau udah masuk beritanya ke keluarga sebenarnya. Karena dia itu tipikal yang family man banget, karier banget. Jadi dia bukan khawatir imejnya dia tapi lebih ke nanti keluarganya gimana, kariernya gitu-gitu," tambahnya.

Terkait video Molen joget di acara pernikahan hingga disebut mirip dengan Ragil Mahardika, Enzy pun mengaku sempat memberi pengertian pada suaminya. Bahkan ia meyakini bahwa pemberitaan terkait hal tersebut akan hilang dalam waktu dua minggu.

"Gue bilang ya ini viral paling cuma seminggu-dua minggu asal kitanya juga diem aja nggak kasih materi buat mereka juga pasti akan hilang dengan sendirinya," beber Enzy.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
