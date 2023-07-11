Advertisement
HOT GOSSIP

Ditanya Marissya Icha Soal Kabar Putus dari Rebecca Klopper, Ini Jawaban Fadly Faisal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:20 WIB
Fadly Faisal dan Rebecca Klopper (Foto: Instagram)
JAKARTA - Hubungan asmara antara Fadly Faisal dan Rebecca Klopper hingga kini masih menjadi teka-teki. Hilangnya nama Fadly di bio Instagram milik Becca, membuat isu bahwa hubungan mereka telah kandas pun diyakini oleh para netizen.

Kendati demikian, hingga kini baik Fadly maupun Becca masih belum angkat bicara terkait hal tersebut. Sampai akhirnya, Fadly muncul di akun YouTube Cam On Entertainment dan berhadapan dengan sahabat mendiang kakaknya yakni Marissya Icha.

Dalam video tersebut, Icha sempat melontarkan beberapa pertanyaan untuk bintang series Switchover tersebut.

"Kita biasanya di sesi awal itu ada gosip atau fakta," kata Marissya Icha.

"Gosip-gosip mulu rakyat Indonesia nih, jangan gosip kak dosa," ucap Fadly.

Fadly Faisal dan Rebecca Klopper

Tak mau menyianyiakan kesempatan untuk mendapat klarifikasi, Icha pun langsung bertanya soal hubungan antara Fadly dengan Becca. Ia bahkan langsung to the point dan bertanya apakah putra Haji Faisal itu benar-benar sudah putus dari bintang series Mozachiko itu atau belum.

"Gosip atau fakta, Fadly Faisal putus dengan Rebecca Klopper?," tanya Marissya Icha.

Mendengar pertanyaan Icha, Fadly pun memilih untuk bungkam. Ia bahkan meminta agar ibu satu anak itu mengganti pertanyaannya.

"Rahasia, skip, rahasia," jawab Fadly.

Jawaban Fadly jelas membuat Icha tertawa terbahak-bahak. Bahkan ia dengan cepat langsung menyebut bahwa kabar jika hubungan Fadly dan Becca telah kandas tidaklah benar.

"Gue jawab, gue jawab, nggak guys," tutur Icha sambil tertawa.

