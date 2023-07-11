Happy Asmara Nangis di Atas Panggung, Ingat Denny Caknan?

JAKARTA - Kisah asmara Happy Asmara dan Denny Caknan memang sudah berakhir. Denny Caknan baru saja menemukan sosok tambatan hatinya, Bella Bonita yang akhirnya resmi dinikahinya. Meski demikian, nama keduanya masih terus dikaitkan.

Ketika Denny Caknan menikah pun, netizen masih saja menyebut-nyebut nama Happy Asmara. Netizen memberikan dukungan karena menganggap pedangdut 24 tahun itu merasa galau ketika harus ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya.

Beberapa video saat Happy Asmara bernyanyi dengan penuh penghayatan di atas panggung pun terus saja dikaitkan dengan Denny Caknan. Seolah setiap bait lirik yang dinyanyikannya adalah ungkapan perasaannya kepada sang mantan kekasih.

Seperti salah satu video yang dibagikan akun Twitter @kondusivitas. Ia membagikan potongan video beberapa waktu lalu saat Happy Asmara menangis ditengah lagu Semata Karenamu milik Mario G.Klau yang dibawakannya di atas panggung.

Lagu ini seolah relate dengan apa yang pernah dirasakan Happy Asmara sebagai seseorang yang begitu mencintai pasangannya dengan berusaha menjaga hatinya. Meski peristiwa dalam video tersebut berlangsung sebelum pernikahan Denny Caknan dilangsungkan, tetap saja netizen masih mengaitkannya dengan momen pernikahan itu.

Dalam video yang ditonton 130 ribu kali itu, Happy Asmara yang semula masih terlihat ceria dan sedikit bergoyang saat menyanyikan lagu tersebut, mendadak tak kuat menahan tangis saat ia menyodorkan mic ke arah penonton. Mendengar suara penonton yang menggema menyanyikan lagu tersebut, air mata Happy Asmara tumpah. Tapi ia tetap berusaha berjoget dan meneruskan lagunya sampai akhir.

Pemilik akun itu pun memberikan dukungan kepada Happy Asmara melalui cuitannya. "Nangis dikit gapapa, Bu Happy. Kalau udah nangis lezgo lagi," tulis @kondusivitas