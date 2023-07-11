Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Lepas Hijab, Umi Pipik Tetap Menemani

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:50 WIB
Nathalie Holscher Lepas Hijab, Umi Pipik Tetap Menemani
Nathalie Holscher (Foto: IG Nathalie Holscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher tiba-tiba saja mengunggah video tanpa mengenakan hijab. Rupanya, keputusan Nathalie ini juga diketahui oleh Umi Pipik, salah satu orang terdekat mantan istri Sule tersebut.

Umi Pipik enggan terlalu mengomentari keputusan Nathalie Holscher. Hanya saja Umi Pipik Tegas akan tetap menemani Nathalie.

"Gak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan apapun yang sedang dia kerjakan. saya sebagai saudara hanya akan menemani prosesnya dia, saya akan ada dalam doa, tapi saya tidak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah itu Allah," kata Umi Pipik.

Nathalie Holscher Lepas Hijab, Umi Pipik Tetap Menemani

Umi Pipik pun mencoba untuk memahami Nathalie Holscher yang bukan pemeluk Islam dari lahir. Bagi Umi Pipik, hijab memang wajib sebagai perintah Allah, namun dia juga menganggap Nathalie masih berproses sejak mualaf hingga saat ini.

"Walaupun memang hijab itu perintah ya wajib dari Allah, cuman kan Natahlie seorang mualaf yang sedang mencari, kita yang islam aja gak bisa istiqomah, bagaimana Nathalie yang mualaf lagi berproses pengen tau islam seperti apa," lanjut Umi Pipik.

Ibunda Abidzar Al Ghifari itu mengatakan ogah memaksa Nathalie Holscher kembali mengenakan hijab. Ketimbang begitu, dia lebih pilih menemnani sosok Nathalie yang sudah dianggap seperti saudara sendiri.

"Saya sayang sama Nathalie, saya tahu bagaimana keadaannya. tapi Allah lebih tahu keadaan hati hambanya. Segala sesuatunya saya tidak mau memaksa, saya mau menemani saja," tuturnya.

