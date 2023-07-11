Film The Nun 2, Sinopsis, Daftar Pemain hingga Jadwal Rilis

JAKARTA - The Nun 2 menjadi film terbaru Warner Bros yang diadaptasi dalam semesta The Conjuring. Film spin-off Valak tersebut kini disutradarai oleh Michael Chaves, dengan skenario yang ditulis oleh Ian Goldberg, Richard Naing, dan Akela Cooper dari sebuah cerita oleh Cooper.

Sekuel The Nun (2018) dan angsuran kesembilan dalam franchise The Conjuring Universe kembali dibintangi Taissa Farmiga, Jonas Bloquet dan Bonnie Aarons. Kemudian Storm Reid dan Anna Popplewell juga kembali bergabung sebagai pemain.

Film Nun 2 diproduseri oleh Peter Safran dan James Wan.

Sinopsis The Nun 2

Prancis 1956, seorang pendeta dibunuh. Kejahatan sedang menyebar. Suster Irene kembali lagi berhadapan dengan Valak, biarawati iblis.

Dalam film pertamanya, rekan Suster Irene, Maurice diketahui kerasukan sosok Valak yang bersembunyi di balik tubuh Maurice. Di The Nun 2, Suster Irene akan kembali melawan kekuatan iblis dari Valak yang bersemayam di tubuh orang terdekatnya.

Sementara itu, Maurice pun akan menghadapi eksorsisme. Video eksorsisme Maurice ini adalah salah satu yang ditampilkan dalam video di seminar terakhir Ed dan Lorraine Warren dua puluh tahun kemudian. Eksorsisme di mana Lorraine mengalami penglihatan mengerikan tentang kematian Ed.

