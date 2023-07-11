Sinopsis Film The Humanity Bureau, Pemusnahan Manusia Kelas Bawah

JAKARTA - Sinopsis The Humanity Bureau akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Humanity Bureau adalah film thriller fiksi ilmiah Kanada tahun 2018 yang disutradarai oleh Rob W. King dan ditulis oleh Dave Schultz.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Sarah Lind, Hugh Dillon dan Jakob Davies. Film ini mendapatkan ulasan dari Rotten Tomatoes 25 persen berdasarkan delapan ulasan.

Sinopsis Film The Humanity Bureau

Di masa depan, perang, iklim, dan agenda politik telah merampas sumber daya Amerika. Sebuah lembaga yang disebut Humanity Bureau memastikan keberlangsungan masyarakat. Warga yang tidak dapat bersaing dideportasi ke kota bernama New Eden.

Noah Kross (Nicolas Cage) adalah agen Humanity Bureau yang mengatur deportasi Chester Hills, mantan gubernur Colorado, yang kini hidup dalam kesengsaraan. Ketika ditanya mengapa dia ingin tinggal dalam kemelaratan daripada dipindahkan ke Eden Baru, dia berkata dia tahu "kebenaran". Dia menembakkan senapan ke Kross dan manajer hotel; Kross membunuhnya untuk membela diri.

Kross mengevaluasi seorang ibu tunggal, Rachel Weller, dan putranya, Lucas. Meski tampak berjuang, mereka ingin tinggal daripada pergi ke New Eden. Dengan bantuan temannya Agen Porter, dia menunda pengiriman laporannya agar bocah itu dapat tampil di resital musik keesokan harinya; Kross dengan penuh kasih mengingat memancing di Kanada saat masih kecil dan ingin Lucas memiliki ingatan positif tentang resitalnya.

Tindakan pembangkangan kecil ini mengganggu Humanity Bureau dan menarik perhatian supervisor Kross, Adam, yang menempatkannya dalam penyelidikan. Penolakan Rachel terhadap relokasi dan "kebenaran" yang diklaim oleh Chester memotivasi Kross untuk menyelidiki New Eden.

Keesokan harinya, Kross menghadiri resital Lucas dan bermalam bersama mereka. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia melihat Humanity Bureau datang dan bergegas masuk untuk menjemput Rachel dan Lucas. Rachel disandera oleh Adam. Lucas menembak mata Adam dengan pistol BB dan mereka melarikan diri.