Sinopsis Film Hidden Strike, Kolaborasi Apik Jackie Chan dan John Cena

JAKARTA - Sinopsis film Hidden Strike akan dibahas artikel Okezone kali ini. Film Hidden Strike merupakan sebuah film action dibintangi oleh dua maestro film laga, Jackie Chan dan John Cena. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh Pilou Asbaek, Rachael Holloway, Zhenwei Wang, Ming Hao Hou, Max Huang, dan Amadeus Serafini.

Film Hidden Strike merupakan film garapan Scott Waugh, sutradara di balik deretan film sukses seperti Need for Speed tahun 2014 dan 6 Below: Miracle on the Mountain tahun 2017. Sementara naskahnya ditulis oleh Arash Amel.

Hidden Strike merupakan film diproduksi oleh XYZ Films dan sudah tayang di bioskop sejak tanggal 6 Juli 2023 lalu. Namun film ini dikenal juga sebagai S.N.A.F.U atau Project X-traction, The Furious Sandstorm.

Sinopsis film Hidden Strike

Film Hidden Strike menceritakan tentang kisah dua mantan tentara pasukan khusus bernama Luo Feng dan Chris Van Horne. Mereka mendapatkan misi khusus untuk mengawal sekelompok warga sipil yang bekerja di kilang minyak di Baghdad, Irak.

Mulanya Luo Feng harus mengawal warga sipil tersebut menuju lokasi yang aman (zona hijau) dari serangan para teroris. Namun hal itu berubah menjadi suasana peperangan sangat mencekam.

Peperangan terjadi saat Luo Feng membawa rombongan keluar dari kilang minyak berbahaya, dengan 11 bus. Melewati jalur terkenal di Baghdad disebut "Jalan Raya Kematian".

Sayangnya dipertengahan jalan, bus-bus itu dihadang oleh tentara bayaran, membuat dua bus di belakangnya akhirnya di sandera oleh tentara bayaran. Dengan berhasil menyandera Professor Chen, bersama lima sandera lainnya.

Alhasil Luo Feng pun harus membebaskan Professor Chen bersama lima sandera lainnya. Aksi mereka pun dilakukan dengan membawa sebuah helikopter, memburu tentara bayaran.

Misi mereka pun berhasil ketika mendapatkan tentara dipimpin oleh Chris Van Horne, sempat dilumpuhkan. Bahkan dua bus di sandera pun berhasil dievakuasi.

Namun hal itu tidak berhasil, lantaran Professor Chen tetap disandera oleh tentara bayaran. Ketika Chris Van Horne membawa sandera-sandera ke hadapan orang membayar mereka.

Rupanya ia mengenal dekat, sehingga ia marah kepada adiknya, karena merasa dimanfaatkan. Sehingga Chris Van Horne memutuskan meninggalkan tentara bayaran beserta adiknya.

Namun tak berselang lama, adiknya sedikit memberontak terhadap orang membayar mereka tersebut. Sehingga adik Chris Van Horne ditembak hingga meninggal dunia.

Luo Feng terus mengejar Chris Van Horne, karena dinilai bagian dari tentara bayaran. Hingga sampai di sebuah desa kecil di Baghdad, merupakan tempat dicintai Chris.

Dari sini keduanya bertemu, Luo Feng menuduh Chris menjadi dalang dibalik penyanderaan lima sandera beserta Professor Chen. Luo Feng membuntuti Chris secara diam-diam, ketika pulang ke lokasi tentara bayaran.

Setibanya disana, adiknya rupanya telah tertembak mati, ia menyesal dan berniat untuk membalas dendam. Namun ditengah moment itu, tiba-tiba Luo Feng datang membawa senjata, untuk membunuh Chris Van Horne.

Aksi itu digagalkan oleh Chris ketika keduanya sempat berantem hebat. Di tengah-tengah itu muncul, tentara bayaran dan menembaki keduanya. Untungnya keduanya berhasil selamat dan bersatu untuk membunuh tentara bayaran.

Namun mereka diserang oleh tentara bayaran di desa kecil di Baghdad. Pasalnya, tentara-tentara mengincar flashdisk serta ponsel milik Professor Chen, isinya soal kode kilang minyak.

Penyerangan itu membuat sejumlah bangunan runtuh dan tentara bayaran berhasil membawa flashdisk serta ponsel, didalam tas milik Professor Chen.

Tak terima dengan penyerangan itu, Luo Feng dan Chris Van Horne merencanakan melakukan penyerangan ke kilang minyak, sebelumnya berhasil dikuasai tentara bayaran. Keduanya datang membawa mobil baja, menerobos pintu dihalangi oleh tentara bayaran.

