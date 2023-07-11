7 Lagu Populer Yura Yunita, Ada yang Didengarkan 137 Juta Orang

JAKARTA - Yura Yunita merupakan seorang penyanyi yang memulai kariernya di industri hiburan Tanah Air pada 2014 silam. Ia diketahui sempat mengikuti ajang Indonesian Idol 2012 namun tersingkir di babak Eliminasi 3.

Meski begitu, kariernya di luar Indonesian Idol mampu mendulang kesuksesan hingga hari ini. Terhitung, perempuan 32 tahun ini sudah memiliki tiga buah album yang rilis pada 2014, 2018, dan 2021.

Dari tiga album tersebut, tentu ada sejumlah single yang cukup populer di telinga masyarakat. Berikut, Okezone merangkumnya dalam tujuh lagu populer Yura Yunita:

1. Cinta dan Rahasia

Lagu Cinta dan Rahasia merupakan single duet Yura Yunita bersama mendiang Glenn Fredly. Rilis pada 2014 silam, lagu tersebut hingga kini telah ditonton oleh lebih dari 137 Juta.

Menariknya, lagu tersebut juga diciptakan oleh Yura Yunita bersama suami Mutia Ayu tersebut. Bahkan lagu itu bercerita tentang seseorang yang mencintai kekasih dari sahabatnya.

2. Berawal Dari Tatap

Menceritakan tentang perjalanan jatuh hati seseorang yang berawal dari tatapan kedua bola mata. Single yang rilis pada 2014 ini cukup populer di telinga masyarakat.

Sebanyak 51 juta orang, diketahui sudah mendengarkan lagu ini di aplikasi YouTube. Bahkan disukai oleh lebih dari 168 ribu orang.