MUSIK

Ahmad Dhani Ungkap Perbedaan Dewa 19 dan Slank

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |22:34 WIB
Ahmad Dhani Ungkap Perbedaan Dewa 19 dan Slank
Ahmad Dhani. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)
JAKARTA - Dewa 19 dan Slank merupakan dua band yang memiliki nama besar di Indonesia serta memiliki fans yang solid. Mereka seolah saling bersaing ketat di industri musik Tanah Air.

Namun menurut, Ahmad Dhani sang punggawa Dewa 19, sejatinya mereka bukan bersaing. Mereka hanya berbeda dari segi pasar.

"Beda pasar, pasarnya Dewa yang bisa beli tiket mahal. Maksudnya kalo Dewa konser tiketnya mahal, pasarnya ada. Itu pasarnya Dewa di situ," ungkap Ahmad Dhani, dikutip dari YouTube Moka Television, Selasa (11/7/2023).

Ahmad Dhani mengakui posisi Slank yang membawa pengaruh untuknya dan pembentukan Dewa 19. Menurutnya, Slank punya andil dalam langkah bandnya menapaki industri musik.

Slank menurutnya adalah band yang mampu mengubah selera musik di era 1990-an. Mereka sukses dengan gaya bermusiknya sendiri.

 

