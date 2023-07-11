Masa Pemulihan, Madonna Tunda Tur Celebration di Amerika Utara

LOS ANGELES - Madonna resmi menunda semua turnya di Amerika Utara, setelah mengalami infeksi serius pada akhir Juni 2023. Penundaan tur ‘Celebration’ itu diumumkan sang musisi, pada 10 Juli 2023.

Mengutip Reuters, Selasa (11/7/2023), Madonna seharusnya memulai turnya di Vancouver, Kanada, pada Juli ini. Namun karena dia masih dalam tahap pemulihan, maka tur tersebut ditunda.

Live Nation selaku organiser tur ‘Celebration’ mengungkapkan, pihaknya akan segera mengumumkan jadwal baru konser musisi berjuluk Material Girl tersebut. Organiser itu juga meminta fans untuk menyimpan tiket mereka hingga jadwal baru keluar.

Madonna harus dirawat di unit perawatan intensif di sebuah rumah sakit selama beberapa hari akibat infeksi bakteri, pada akhir Juni silam. Lewat media sosial, musisi 64 tahun itu mengungkapkan, dirinya tengah fokus memulihkan diri.