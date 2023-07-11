Sering Dihujat, Happy Asmara Bakal Rilis Lagu Baru untuk Haters

JAKARTA - Happy Asmara akan mengeluarkan karya terbarunya. Namun beda dari biasanya, jika penyanyi lainnya membuat sebuah lagu yang dipersembahkan kepada para idolanya. Happy Asmara justru membuat lagu untuk para pembencinya alias haters.

"Aku bakal rilis lagu terbaru, spesial untuk teman-teman haters," ungkap Happy Asmara saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Alasannya, perempuan 24 tahun ini memang ingin mempersembahkan sesuatu untuk para haters-nya.

"Karena aku banyak banget bikin untuk fans aku jadi kali ini spesial untuk haters," sambungnya.

Sebab, Happy Asmara merasa bahwa semua hal yang ia lakukan selalu salah di mata para pembencinya.

"Kayaknya kita melakukan hal benar pun selalu disalahkan. Lagunya di dalamnya itu apa sih salahku, apa sih dosaku, kenapa kalian benci aku," ungkap mantan kekasih Denny Caknan.

