Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sering Dihujat, Happy Asmara Bakal Rilis Lagu Baru untuk Haters

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:30 WIB
Sering Dihujat, Happy Asmara Bakal Rilis Lagu Baru untuk Haters
Happy Asmara (Foto: IG Happy Asmara)
A
A
A

JAKARTA - Happy Asmara akan mengeluarkan karya terbarunya. Namun beda dari biasanya, jika penyanyi lainnya membuat sebuah lagu yang dipersembahkan kepada para idolanya. Happy Asmara justru membuat lagu untuk para pembencinya alias haters.

"Aku bakal rilis lagu terbaru, spesial untuk teman-teman haters," ungkap Happy Asmara saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Happy Asmara

Alasannya, perempuan 24 tahun ini memang ingin mempersembahkan sesuatu untuk para haters-nya.

"Karena aku banyak banget bikin untuk fans aku jadi kali ini spesial untuk haters," sambungnya.

Sebab, Happy Asmara merasa bahwa semua hal yang ia lakukan selalu salah di mata para pembencinya.

"Kayaknya kita melakukan hal benar pun selalu disalahkan. Lagunya di dalamnya itu apa sih salahku, apa sih dosaku, kenapa kalian benci aku," ungkap mantan kekasih Denny Caknan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/33/3115585/happy_asmara_dan_gilga_sahid-6y31_large.jpg
Nopek Novian Diduga Hina Gilga Sahid, Happy Asmara: Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094465/happy_asmara_dan_gilga_sahid-wiAk_large.jpg
Happy Asmara Sering Marahi Gilga Sahid, Ini Sebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028233/ungkapan-bahagia-gilga-sahid-usai-nikahi-happy-asmara-XXTjjLQbdD.jpg
Ungkapan Bahagia Gilga Sahid Usai Nikahi Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028069/happy-asmara-akhirnya-bagikan-foto-pernikahannya-dengan-gilga-sahid-kf4npxsXoM.jpg
Happy Asmara Akhirnya Bagikan Foto Pernikahannya dengan Gilga Sahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026794/happy-asmara-bagikan-foto-siluet-netizen-ramai-beri-ucapan-selamat-menikah-zcfs4fXnkc.jpg
Happy Asmara Bagikan Foto Siluet, Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025289/respons-kocak-happy-asmara-dan-gilga-sahid-usai-diisukan-resmi-menikah-Q8BgWgFhPs.jpg
Respons Kocak Happy Asmara dan Gilga Sahid Usai Diisukan Resmi Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement