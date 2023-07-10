7 Artis Cantik Indonesia Hobi Olahraga Lari

JAKARTA - Olahraga merupakan kegiatan yang menyehatkan tubuh. Hal ini juga menjadi pilihan bagi para artis untuk menjaga tubuhnya tetap fit di tengah kesibukan yang padat.

Salah satu olahraga favorit yang jadi pilihan adalah lari. Tidak membutuhkan banyak peralatan dan terbilang mudah untuk dilakukan.

Berikut ini Okezone ulas 7 artis cantik Indonesia yang hobi olahraga lari.

1. Dian Sastro





Dian Sastro gemar berolahraga lari sebagaimana aktivitasnya yang sering dia bagikan di akun Instagramnya. Bahkan, bintang Ada Apa dengan Cinta ini pernah ikut lomba Marathon, yakni BMW Berlin Marathon ke-45 pada 2018 di Berlin, Jerman.